Через спеку споживання світла в Україні знову суттєво зросло: українців просять економити

Через спеку пік споживання у четвер, 3 серпня, порівняно з середою зріс на суттєві 4%. Найближчими днями спека посилиться, тому українців закликають економно використовувати електроенергію.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"У четвер, пік споживання був на 4% більшим, ніж у середу і зафіксований о 21:30. Для енергосистеми це потужність кількох теплових енергоблоків, які мають додатково включатися. Це найважчі для енергосистеми години", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, споживання електроенергії зростало упродовж всього тижня разом з підвищенням температури повітря. А у найближчі дні спека ще посилиться, тому дуже важливо економити електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Як допомогти енергосистемі

Щоб допомогти електросистемі потрібно ощадливо споживати електроенергію:

охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Виробництво електроенергії

Наразі кількість електростанцій в роботі обмежена. Адже тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також у планових ремонтах – частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години.

Найважчий місяць для енергосистеми

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що у серпні ще більше енергоблоків буде у ремонтах, тому виробництво електроенергії зменшиться і серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми. Проте наразі відключення електроенергії у споживачів не прогнозуються.

Станом на 2 серпня, потужність енергосистеми України зменшилася, через вихід у плановий ремонт одного з атомних енергоблоків АЕС. Загалом, кількість енергоблоків, які можуть працювати та виробляти електроенергію, суттєво обмежена через масштабну ремонтну кампанію.

Чому проводять масштабну ремонтну кампанію

Восени 2022 року російські окупанти почали завдавати масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі, що призвело до кількох місяців відключень світла по всій країні. Ще в листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про виведення з ладу половини енергетичної системи.

У травні 2023 року виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук сказав, що в наступну зиму Україна ввійде зі значно меншим запасом потужності й міцності, тому що 75% теплової генерації пошкоджено чи зруйновано.

Із 1 червня було підвищено тарифи на електроенергію для населення. У Міністерстві енергетики такий крок пояснювали саме необхідністю підтримки пошкодженої енергосистеми та підготовкою до наступного опалювального сезону.

У пресслужбі "Укренерго" заявляли, що не варто очікувати на невідворотність відключень світла взимку. Фахівці працюють над тим, щоб мінімізувати ризики, однак прораховують і найгірші сценарії.

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