Из-за жары потребление света в Украине снова существенно выросло: украинцев просят экономить

Из-за жары пик потребления в четверг, 3 августа, по сравнению со средой вырос на 4%. В ближайшие дни жара усилится, поэтому украинцев призывают экономно использовать электроэнергию.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"В четверг пик потребления был на 4% больше, чем в среду и зафиксирован в 21:30. Для энергосистемы это мощность нескольких тепловых энергоблоков, которые должны дополнительно включаться. Это самые тяжелые для энергосистемы часы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, потребление электроэнергии росло на протяжении всей недели вместе с повышением температуры воздуха. А в ближайшие дни жара еще усилится, поэтому очень важно экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Как помочь энергосистеме

Чтобы помочь электросистеме нужно экономно потреблять электроэнергию:

охлаждать помещение не ниже 23˚С;

выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы;

выключать свет, выходя из помещения.

Производство электроэнергии

В настоящее время количество электростанций в работе ограничено. Ведь продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, а также в плановых ремонтах – часть атомных энергоблоков. Это существенно ограничивает возможность обеспечения растущего потребления, особенно в вечерние часы.

Самый тяжелый месяц для энергосистемы

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что в августе еще больше энергоблоков будет в ремонтах, поэтому производство электроэнергии снизится и август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы. Однако отключения электроэнергии у потребителей не прогнозируются.

По состоянию на 2 августа, мощность энергосистемы Украины уменьшилась из-за выхода в плановый ремонт одного из атомных энергоблоков АЭС. В целом количество энергоблоков, которые могут работать и производить электроэнергию, существенно ограничено из-за масштабной ремонтной кампании.

Почему проводят масштабную ремонтную кампанию

Осенью 2022 года российские оккупанты начали наносить массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, что привело к нескольким месяцам отключений света по всей стране. Еще в ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о выведении из строя половины энергетической системы.

В мае 2023 года исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что в следующую зиму Украина войдет со значительно меньшим запасом мощности и прочности, так как 75% тепловой генерации повреждены или разрушены.

С 1 июня были повышены тарифы на электроэнергию для населения. В Министерстве энергетики такой шаг объясняли именно необходимостью поддержки поврежденной энергосистемы и подготовкой к следующему отопительному сезону.

В пресс-службе "Укрэнерго" заявляли, что не стоит ожидать неотвратимости отключений света зимой. Специалисты работают над тем, чтобы минимизировать риски, однако просчитывают и самые плохие сценарии.

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