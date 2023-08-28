Ціни на пальне в опті зростають вслід за цінами на нафту. Тим часом споживання палива падає через низький попит з боку аграріїв

Наприкінці минулого тижня(21-27 серпня) котирування бензину та дизпалива в ЄС зросли після зростання ціни на нафту. Цей тренд дався взнаки й в Україні спричинивши зростання пального на оптовому ринку. Водночас рівень споживання пального в Україні знизився, оскільки обсяг перевезення зерна є дуже низьким порівняно з аналогічними періодами минулих років.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що в п'ятницю 25 серпня котирування дизпалива в Європі підскочили на 22 долари за тонну, це спричинило зростання гуртових цін на пальне в Україні, а на цьому тижні може датися в знаки на роздрібному ринку. За його словами ціна пального на стелах АЗС навряд чи виросте. Поки нафта еталонної марки Brent коштує менш ніж 85 доларів за барель мережі АЗС коригуватимуть ціни скорочуючи знижки для великих покупців.

"Загалом за два місяці знижки у великих мереж АЗС порізали мінімум на 30%. Якщо у WOG знижка для великих покупців дизпалива складала 10 грн/л, то зараз вона складає 7 грн/л та рухається до 6,5 грн/л. В мережі "Авіас" знижка для вантажівок була 5 грн/л, а зараз 3 грн/л. Аналогічно порізали знижки й для легкових автомобілів. Я думаю, поки ціна нафти Brent не перевищує 85 доларів за барель мережі АЗС коригуватимуть ціни ріжучи знижки, а коли ціна нафти стане вищою ціни зростатимуть і на АЗС", - каже Льоушкін.

Бізнесмен додав, що після останнього зростання цін на нафту та реакції на це європейського паливного ринку та гуртового сегменту в Україні він очікує, що у вівторок 29 серпня на цей тренд відреагують українські мережі АЗС та поріжуть знижки на пальне.

Водночас Льоушкін каже, що споживання пального в Україні наразі є низьким порівняно з аналогічними періодами минулих років. Він зауважує, що в першу чергу низьке споживання є наслідком низького рівня перевезень зерна.

"Всі чекали високого рівня споживання наприкінці серпня. Традиційно це були черги машин, що їхали у напрямку портів. Основне споживання пального у цей період якраз і забезпечувало переміщення зерна до портів. На цей період ціни пшеницю лише зібрали й ціни на неї є найнижчими. І зерно активно скуповували трейдери, такі як "Нібулон" чи "Кернел". Зараз цього не відбувається, аграрії не поспішають звозити зерно до елеваторів, бо бояться, що елеватори обстріляють. Тому зібране зерно наразі зберігається в господарствах", - каже Льоушкін.

Водночас він зауважує що на фоні заборони ввезення до ЄС зерна активізувалися перевезення муки та інших продуктів АПК з вищою доданою вартістю.

Гуртові ціни дизпалива в Україні зростають на фоні зростання котирувань у Європі

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що наприкінці минулого тижня оптові ціни на пальне змінювались різноспрямовано враховуючи наявність пропозиції. Від початку тижня середня ціна дизпалива автомобільним транспортом зменшилась на 0,5% (–0,23 грн/л), до 46,47 грн/л, а порівняно з 18 серпня середній показник залишився незмінним.

"Проте, за оцінкою учасників ринку в п’ятницю здебільшого мала місце тенденція до зростання цін, оскільки спотова ціна ресурсу в Європі помірно підвищувалась останні дні на тлі відновлення нафтового ринку", - каже Сіренко.

За його словами, дизельні котирування за європейськими базисами відвантаження зросли з середи на 0,4-0,7%, зокрема за північно-західними напрямками підвищення склало 3-5 доларів/тонна, по Середземномор’ю – на 5-7 доларів/тонна, до 921-933 доларів/тонна і 904-925 доларів/тонна відповідно.

Імпорт ДП автомобільним транспортом у серпні виріс на 16,3% щодо минулого місяця за аналогічний період. Однак на початку третьої декади місяця добовий обсяг імпорту наразі зменшився до мінімального показника в серпні – другого за величиною після мінімуму у 2023 році за підсумками першої декади липня.

На внутрішньому ринку мінімальна гуртова пропозиція дизпалива у п’ятницю 25 серпня залишалася нижче 44,00 грн/л із відстроченим відвантаженням на Півдні й становила 43,90 грн/л. Альтернативні ціни з можливістю придбати пальне "тут і зараз" були встановлені від 44,00- 44,50 грн/л й вище.

"На Заході ціни оголошували від 44,70- 45,30 грн/л за прикордонними базисами відвантаження, проте оптовики зазначили, що, вірогідно, мінімум становить близько 44,50 грн/л. За північно-західним напрямком мінімум на ДП оголошували від 44,30-44,60 грн/л, з подальшим підвищенням цін до 46,00 грн/л й більше, в залежності від напрямку надходжень і виробництва ресурсу", - додав Сіренко.

За його словами, протягом минулого тижня ринок бензинів в Україні залишався умовно стабільним. Середня ціна бензину А-92 зменшилась на 0,07% (–0,03 грн/л) щодо 18 серпня, до 44,24 грн/л, бензину марки А-95 знизилась на 0,59% (–0,28 грн/л), до 47,46 грн/л.

Найнижчі пропозиції імпорту А-95 у південних портах починались від 46,00 грн/л, які через обмежену кількість пропозицій, за тиждень додали 1,88% (+0,85 грн/л). На західному кордоні найнижчі ціни встановлені у Львівській області – від 47,80 грн/л, які зросли на 0,63% (+0,30 грн/л). В центральному регіоні можна було знайти ресурс дешевше ще на 1,0- 2,0 грн/л (–0,33% за тиждень).

Постачання автогазу в серпні зросло щодо липня

Сіренко каже, що у серпня постачання скрапленого газу тримається на більшому рівні від обсягів липня.

"За оцінками імпортерів середньодобові надходження газу в країну протягом 1-23 серпня становили 2,8 тис. т на добу, що на 6,2% більше за середній показник в липні. Середня ціна поставок залізничним транспортом з початку місяця склалася на рівні 623 доларів/тонна (від 32500 грн/тонна після розмитнення), автопартій – 613 доларів/тонна (від 32100 грн/тонна після розмитнення)", - зауважує експерт.

Разом з цим в Україні продовжують зростати гуртові ціни на скраплений газ. За минулий тиждень пропозиції на умовах самовивозу подорожчали ще на 373 грн/тонна до 37 292 грн/тонна. Діапазон цін пропозицій трейдерів імпортним газом у Волинській, Львівській та Закарпатській областях зріс до 35 000-36 750 грн/тонна, проти 34 500-36 000 грн/тонна у період з 14 по 20 серпня. Середня ціна в зазначених регіонах зросла на 164 грн/тонна до 35 847 грн/тонна. Разом з сусідніми областями середній ціновий показник на Заході склався на рівні 36 126 грн/тонна.

На Півдні ціни на автогаз коливалися від 35 500 грн/тонна за дунайськими базисами до 37 000 грн/тонна в Одесі. Після зростання цін на торгах газом українського виробництва, середня ціна пропозицій від трейдерів у Київській та Житомирській області зросла на 664 грн/т, до 38 264 грн/тонна.

Водночас за словами Сіренка паливний ритейл наприкінці минулого тижня майже завмер. Несуттєві коливання бензинів та дизпалива – від 0,2 до 1,0 грн/л – ширились в основному регіонами, дається в знаки міграція клієнтів на АЗС з меншою ціною на стелі.

"Ймовірно, що поточні ціни, з огляду на зовнішній ринок та внутрішню кон’юнктуру буде зафіксовано до вересня. Також стабільно росте газ в регіональних операторів. Протягом декількох днів в Чернігові на АЗС T&T Neft та Ultra автогаз подорожчав до 22,70 грн/л – на 1 грн/л та 0,6 грн/л, відповідно. На 70 коп./л зросла ціна на LPG на АЗС Luxwen у Київській області. Середня ціна на LPG на АЗС склалася на рівні 23,68 грн/л ($870-903/т без податків) станом на 25 серпня. Співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 наразі становить 45,4%", - підсумував експерт.