Дефіцит в енергосистемі України складає 27%, для обленерго дали ліміти споживання – "Укренерго"

Дефіцит в енергосистемі України у середу, 30 листопада, скоротився до 27%, виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії.

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Про це повідомили в "Укренерго".

"Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі. До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі.

Нагадаємо, пресслужба НЕК "Укренерго" 29 листопада повідомила, що дефіцит потужності в енергосистемі у складає 30%.

Джерело фото: Depositphotos