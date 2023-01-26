"Нафтогаз" опрацьовує технологію видобутку газу з вугільних пластів у Львівській області

Група "Нафтогаз" запустила у Львівській області дослідження, метою якого є опрацювання технології та виробничого процесу видобутку природного газу з вугільних пластів. Про це йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, Україна має одне з найвищих значень вмісту метану на тонну вугілля - в середньому 25 кубометрів на тонну, що у 10 разів вище, ніж у Канаді, а також 7-е місце у світі за запасами вугілля.

"Тому ця технологія у нас має значні перспективи. Наразі тривають дослідні роботи на обраній спільно з ДП "Львіввугілля" ділянці, а наприкінці 2023 року у випадку успішних результатів досліджень ми плануємо повноцінно запустити проект та розпочати буріння", – розповів він.

За основу взято досвід застосування технологій із вилучення метану з вугілля, який фахівці "Нафтогаз" вивчили на виробничих майданчиках США, Китаю та Канади.

"У світі цю технологію вже давно використовують. До прикладу, в США видобуток метану вугільних пластів перевищує 60 мільярдів кубометрів на рік, що майже втричі більше річного споживання газу в Україні. У нас також є значні перспективи і ми маємо їх використовувати", – зазначив Олексій Чернишов.

Як вказують у "Нафтогазі", окрім додаткового внеску для зміцнення енергонезалежності України, технологія допоможе зробити безпечнішим видобуток вугілля, оскільки метан вугільних пластів впродовж сотень років розглядався виключно як "ворог шахтарів", джерело вибухів і раптових викидів вугілля й породи в шахтах.

"На боротьбу з ним витрачалися (і витрачаються) значні матеріально-технічні, енергетичні та трудові ресурси. Масштабування ефективної та комерційно вигідної технології видобутку шахтного газу допоможуть зробити сферу загалом ефективнішою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, аргументують в "Нафтогазі", ця діяльність допоможе Україні покращити показники відповідності директивам Європейського союзу щодо зниження емісії шкідливих газів. Видобуток також дасть поштовх для розвитку регіонів, де він здійснюватиметься, адже це означатиме додаткові робочі місця та податки у місцевий бюджет.

Джерело фото: ua.depositphotos.com