Новий тариф на електрику для населення допоможе полагодити електромережі, - депутат

Перегляд тарифу на електроенергію для населення дасть змогу відновлювати пошкоджені ворогом електромережі, а також будувати нові.

Про це повідомив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анатолій Костюх.

За його словами, зараз необхідно відновлювати електростанції та електромережі. Проте виникає питання, де брати на це кошти.

"1 червня у нас, уявімо собі, прийнятий новий тариф, і я думаю, скоріш за все, він буде прийнятий. Для системи це буде час не те, що підзаробити, наповнити ринок трошки грошима і, відповідно, за них побудувати й відновити мережі", - наголосив Костюх.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк заявляв, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить державним ГЕС та АЕС полагодити пошкоджене ворогом обладнання.