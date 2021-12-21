Тендер на почти 150 млн гривен по созданию ЛЭП на юге Украины выиграла компания с корнями из РФ

Тендер на почти 150 млн грн по проектированию ЛЭП в Николаевской, Одесской и Херсонской областях выиграла компания "СоюзЭнергоПроект", которая является "дочкой" российской компании с аналогичным названием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта Prozzoro.

Так, согласно данным аукциона в тендере выиграла ООО "Союзэнергопроект". Компания с таким же названием и бенефициаром зарегистрирована и в России.

Политолог Вадим Карасев считает, что результат этого тендера может быть продолжением гибридной войны России по отношению Украины. Поскольку данные ЛЭП имеют стратегическую ценность для национальной безопасности Украины.

"Вполне очевидны риски, которые несет "незаметный тендер" для безопасности страны, да и для энергообеспечения зимой южных регионов. Центральной власти нужно срочно принимать меры, если она действительно хочет защитить энергонезависимость страны. И где вездесущее СНБО, который должен предупреждать подобные риски. Стоит напомнить, что все это происходит за счет государственного финансирования", - подытожил эксперт.

Отметим, в зиму 2022 года Украина входит с крайне низкими запасами угля на складах теплоэлектростанций. Президент Владимир Зеленский и правительство уверяют людей, что контролируют вопрос закупок топлива, и проблем не будет.

Однако большинство экспертов уверены, что без отключений электричества не обойтись уже в ближайшее время.

Так, 17 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разрешила угольным электростанциям закупать газ для производства электроэнергии.

После этого, 18 декабря Луганская ТЭС из-за отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах перешла на газ.

Отметим, 17 декабря в ходе "Часа вопросов к правительству" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблема с критической нехваткой угольного сырья для энергогенерирующих предприятий решена, поскольку запасы на складах медленно, но все же растут.

Накануне СМИ сообщили, что СБУ направила в Кабмин отчет о нехватке угля на теплоэлектростанциях, констатировав, что сейчас запасы более чем в пять раз ниже плановых.