У ЄБА підтримали заклик розповсюдити скасування мита та ПДВ на ввезення обладнання для ВЕС

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) підтримала заклик розповсюдити скасування мита та ПДВ на ввезення обладнання для вітрових електростанцій (ВЕС) в Україні. Це стосується нових законопроєктів №11343, 11344, 11343-1, та 11344-1, які зареєстровано у Верховній Раді України з метою запровадження пільгових режимів для відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Про це йдеться на сайті ЄБА.

Законопроєкти пропонують внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, передбачаючи скасування ввізного мита та ПДВ на енергетичне обладнання до 2025 року. Проте, на думку експертів ЄБА, ці ініціативи не повністю вирішують питання відновлення енергетичної інфраструктури.

ЄБА наголошує на необхідності розширення переліку обладнання та суб’єктів господарювання, які можуть скористатися пільгами, щоб пришвидшити процес відновлення та зменшити фінансове навантаження на підприємства.

У ЄБА зазначають, що важливим є те, що депутати вирішили перенести норми про пільги для альтернативної енергогенерації до інших законопроєктів (№11258 та №11259), які були проголосовані 16 липня 2024 року. Проте ці законопроєкти не містять положень щодо розвитку вітроенергетики, зокрема код УКТЗЕД 8502 31 00 00, що означає відсутність пільг для основного обладнання для ВЕС.

З огляду на децентралізований характер вітроелектростанцій та їхню вищу безпеку порівняно з тепловими електростанціями, розвиток вітроенергетики є стратегічно важливим для України. Це також наблизить країну до виконання зобов’язань перед Європейським Союзом щодо зеленого переходу та декарбонізації.

Враховуючи це, Європейська Бізнес Асоціація закликає передбачити пільги для розвитку вітроенергетики України, включаючи відповідні коди до альтернативних законопроєктів.

ЄБА також пропонує збільшити терміни звільнення від оподаткування тих суб’єктів господарювання, які займаються закупівлею такого обладнання до 1 січня 2027 року або на один рік після завершення військового стану. Це враховує тривалий процес організації логістики та постачання обладнання з-за кордону, що має сприяти безперешкодному ввезенню необхідних товарів на активний період відновлення.

"Окрім того, враховуючи значні строки поставки зазначеного обладнання з країн ЄС та Китайської Народної Республіки, а також черг щодо виробництва складного обладнання через обмежену його пропозицію, збільшення терміну звільнення від оподаткування дозволить забезпечити стабільний потік необхідних ресурсів та забезпечить швидше відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та пришвидшенню будівництва нових об’єктів генерації", - йдеться в повідомленні.

Рада скасувала ПДВ та мито при ввезенні енергетичного обладнання

Нагадаємо, Верховна Рада України 16 липня прийняла в цілому законопроекти №11258 та №11259, які передбачають скасування ПДВ при ввезенні та оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. Також звільняється від мита та ПДВ обладнання для енергетики, яке ввозиться в Україну.

У Міренерго відреагували на прийняття закону і зазначили, що рішення про скасування імпортного мита та ПДВ на енергетичне обладнання пришвидшить ремонтні роботи на енергооб’єктах, збільшить кількість обладнання, що закуповується, а також – позитивно вплине на розвиток розподіленої генерації і підвищення енергоефективності і енергонезалежності України в цілому.

ВР не включила обладнання для вітрових електростанцій до списку пільгового імпорту

Ухвалені Верховною Радою законопроєкти 11258 і 11259, спрямовані на децентралізацію енергетики шляхом безмитного ввезення та звільнення від ПДВ енергетичного обладнання, не включають пільговий імпорт обладнання для вітроелектростанцій.

“Попри те, що прийняття цих проєктів Законів несло важливу мету щодо посилення енергетичної безпеки країни і стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії, в результаті проголосовані тексти не містять відповідні положення для галузі вітроенергетики”, - заначити у пресслужбі Української вітроенергетичної асоціації.

Отже, основне обладнання для будівництва вітроелектростанцій не буде звільнене від оподаткування, що суперечить потребам національної енергетики та державним намірам, особливо зважаючи на те, що інвестори готові розпочати будівництво нових гігаватів децентралізованої вітроенергетичної генерації.

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