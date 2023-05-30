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Категорія
Енергетика
Дата публікації

У Київі та на Дніпропетровщині застосували екстренні відключення світла

У Київі та на Дніпропетровщині застосували екстренні відключення світла
Фото: Рixabay

30 травня у Київі стались аварійні відключення світла у будинках в центрі міста. Частина Дніпропетровської області також залишилася без електропостачання.

Фахівці відновлюють електропостачання 15 будинків на таких вулицях: Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та Орлика, повідомляє ДТЕК "Київські електромережі".

Аварійне відключення сталося о 12:28. Енергетики оперативно заживили 33 домівки від резервних джерел. Інші 15 будинків, що ще залишаються знеструмленими мають переключити до альтернативних джерел до 14:30.

Після резервного переключення фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.  

Окрім цього, на Дніпропетровщині також застосуватли екстрені відключення електроенергії. Напруга на наші мережі поки що не подається", - йдеться в повідомленні. 

Причина відключення світла наразі залишається невідомою, повідомили в компанії ЦЕК.

У Міненергетики нагадують, що через негоду у Дніпропетровській області знеструмлено 31 населений пункт. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація

Пізніше в "Укренерго" розповіли, що близько 13.00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній, внаслідок чого було частково знеструмлено споживачів у низці областей.

Там наголосили, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі.

Автор:
Тетяна Гойденко