Ціна євро у обмінниках перевищила 40 грн. Долар також дорожчає

Середній курс продажу євро в українських обмінниках 26 липня становив 40,3 грн., середня вартість продажу долара в обмінниках становить 39,8 грн. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

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Середній курс євро у вівторок, 26 липня, в обмінниках подорожчав на 30 копійок до 40,3 грн/євро, середній курс долара підвищився на 40 копійок до 39,8 грн/долар.

Середній курс продажу євро в українських банках 26 липня збільшився на 10 копійок до 39,9 грн/євро. З початку тижня курс зріс на 1,973 грн.

Середній курс продажу долара в банках 26 липня підвищився на 20 копійок і становить 39,5 грн/долар. З початку тижня вартість долара зросла на 2,2 гривні.

Державні Приватбанк та Ощадбанк продають долар за ціною 39,3 грн/долар, Укрексімбанк за 39,5 грн/долар. У касах Райффайзенбанку долар продають за 39,2 грн., ПУБМ пропонує долар за 39,9 грн. Укргазбанк продає долар за 39,3 грн./долар, Альфа-Банк за 39,6 грн., OTP Bank продає долар за 38,95 грн.

Натомість євро Приватбанк продає у своїх касах євро за 39,8 грн, Ощадбанк за 39,4 грн, Укрексімбанк за 40,55 грн. Райффайзенбанк продає євро за 40,2 грн., ПУМБ за 40,5 грн., Укргазбанк та Альфа-банк за 39,8 грн. OTP Bank продає євро за 39,88 грн.

Нагадаємо, 21 липня Нацбанк відкоригував курс долара, підвищивши його на 25% до 36,57 гривень.