Kernel позичає $50 млн в українських інвесторів: чи стане це початком нового ринку облігацій

Український агрохолдинг Kernel вирішив взяти в борг $50 млн, але не в іноземному банку, а через українську фондову біржу. З 9 по 20 листопада компанія “Кернел-Трейд” хоче продати 50 тисяч облігацій у доларах із початковою ставкою 5,75% на рік. Про це 3 листопада повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Dilo пояснює, наскільки важлива ця подія для ринку капіталу в Україні.

На перший погляд, це звичайна історія: компанія шукає гроші, інвестори готові їх дати за винагороду. Для України ця угода особлива. Регулятор говорить, що це перша публічна емісія валютних корпоративних облігацій такого масштабу. Річ не тільки у $50 млн. Якщо розміщення вдасться, інші великі компанії побачать, що валюту можна позичати і на внутрішньому ринку.

Історія виглядає інакше для інвесторів. Вони отримують вищий дохід, ніж за державними доларовими облігаціями. Але ризики теж більші. Обіцяні 5,75% діятимуть тільки перші півтора року. Потім ставка може змінитися.

$50 млн для великої компанії та маленького ринку

Kernel — одна з найбільших аграрних компаній України. За фінансовий рік, що закінчився 30 червня 2026 року, група отримала виторг $4,4 млрд. На цьому тлі запланована позика на $50 млн не здається великою. Та якщо порівняти її з ринком корпоративних облігацій в Україні, ситуація виглядає інакше.

Наприкінці жовтня голова НКЦПФР Олексій Семенюк сказав в інтерв’ю Mind, що на той час обсяг емісії корпоративних облігацій у 2026 році становив 3,47 млрд грн.

Якщо перерахувати запланований випуск “Кернел-Трейд” у гривні за офіційним курсом на 3 листопада, вийде приблизно 2,28 млрд грн. Це становить близько 66% від суми корпоративних емісій, про яку говорив Семенюк.

Такий розрахунок дає уявлення про розмір угоди. Тут порівнюють запланований випуск у доларах і вже проведені емісії, переведені у гривні. Тому 66% не показує частку компанії на ринку і не відображає реальні залучені кошти.

В Україні вже є невеликий ринок корпоративних облігацій. Фінансові та інші приватні компанії випускали свої облігації. Але цей ринок набагато менший за ринок державних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Українські інвестори звикли давати гроші державі. Бізнес має доводити їм, що ризик приватної компанії дає більшу вигоду. Тому випуск Kernel може показати, чи є попит. Якщо компанія продасть весь обсяг паперів багатьом покупцям, це покаже, що в Україні можливі великі публічні розміщення.

Навіщо Kernel нові гроші, якщо компанія прибуткова

За даними річного звіту групи, у 2026 фінансовому році її виручка зросла на 7% і склала $4,4 млрд, а EBITDA, тобто прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації, піднялася на 20% до $558 млн. Чистий борг групи за рік збільшився з $143 млн до $736 млн, тобто більш ніж у п’ять разів. Грошові залишки зменшилися з $618 млн до $357 млн.

У звіті Kernel каже, що борг зріс через купівлю аграрних активів, інвестиції та потребу фінансувати поточну діяльність. За рік група, зокрема, купила Enselco Holding Limited, яка має земельний банк близько 190 тисяч гектарів.

Але навіть коли чистий борг зріс у п’ять разів, це не означає, що компанія має фінансові проблеми. На кінець червня співвідношення чистого боргу до EBITDA було 1,3.

У групи ще є зобов’язання за єврооблігаціями на $300 млн, які треба погасити в жовтні 2027 року. Тому Kernel і наступного року доведеться вирішувати питання обслуговування боргу.

Але тут важливо інше: ці показники стосуються всієї групи Kernel Holding. Нові облігації випускає окрема українська компанія, ТОВ "Кернел-Трейд". За даними Опендатаботу, у першій половині 2026 року "Кернел-Трейд" заробив 70,6 млрд грн і мав 2,42 млрд грн чистого прибутку. На кінець червня загальні зобов'язання підприємства дорівнювали 44,68 млрд грн, а наприкінці 2025 року було 35,11 млрд грн.

Ці зобов'язання не можна відразу прирівнювати до банківських кредитів чи іншого боргу під відсотки. Але з цифр видно, який масштаб має бізнес, пов’язаний із новою емісією.

Компанія вже пояснила регулятору, на що підуть залучені $50 млн. Якщо вдасться Kernel продати весь випуск, $30 млн спрямують на закупівлю сільськогосподарської продукції, $15 млн — на переробку олійних культур, а ще $5 млн — на торговельні, експортні та логістичні операції. Компанія планує фінансувати головним чином поточну роботу. Вона буде купувати продукцію, переробляти її і продавати.

Питання досі без відповіді: чому для цього вибрали саме публічні облігації в Україні, а не ще один кредит?

Скільки насправді заробить інвестор

Тепер інша сторона угоди. Уявімо людину, яка вирішила купити одну облігацію “Кернел-Трейд” номіналом $1000. Вона дає компанії гроші в борг і сподівається отримувати відсотки, а після закінчення строку обігу паперів повернути основну суму.

Початкова ставка — 5,75% на рік. Якщо номінал $1000, за рік це $57,50 відсоткового доходу до податків. Виплати мають бути щоквартальні. Але фізична особа не отримає всі 57,50 доларів. За теперішніми правилами відсотки з корпоративних облігацій обкладаються податком на доходи фізичних осіб у розмірі 18% і військовим збором 5%. Державна податкова служба підтвердила це у роз’ясненнях про доходи з облігацій.

Отже, за власними підрахунками Dilo, дохід після податків складає близько $44,28 на рік з кожних $1000 номіналу. Це становить 4,43% річних, якщо купувати цінний папір за номіналом і не враховувати брокерські комісії.

Для порівняння, за даними Міністерства фінансів, на останньому доларовому аукціоні 5 травня 2026 року дворічні ОВДП розміщували під 3,05% річних. Фізичні особи не платять ПДФО і військовий збір із доходу від ОВДП.

Отже, початковий купон “Кернел-Трейд” після сплати податків перевищує цей орієнтир приблизно на 1,38 відсоткового пункту.

Але таке порівняння має свої межі. Державні папери мають інший строк погашення. Травнева дохідність не завжди збігається з їхньою поточною ринковою ціною. Ставка корпоративних облігацій теж буде змінюватися. Тому 1,38 відсоткового пункту зараз не можна назвати точною премією за ризик, яку може отримати інвестор.

Ставка 5,75% за новими облігаціями буде діяти тільки перші шість кварталів, тобто близько 18 місяців. Потім наглядова рада емітента встановить ставку від 2% до 10% на рік. Облігації збираються погасити тільки в листопаді 2029 року.

Зараз покупець знає свій початковий купон, але не знає, який відсоток отримуватиме весь період. Тут важливо розрізняти дохідність, яку вказують в оголошенні, і реальний результат інвестиції.

Чи виплатять саме долари?

Назва інструменту може дати уявлення, що питання валютних виплат вже вирішене. Облігації мають номінал у доларах, купони також рахують у доларах. Але в повідомленні НКЦПФР є важливе уточнення. Виплати планують робити в доларах, якщо чинне валютне законодавство це дозволить.

В Україні під час воєнного стану Національний банк запроваджує валютні обмеження. До листопада 2029 року ці правила можуть змінити. Покупець має знати не тільки валюту номіналу, а й точний порядок розрахунків. Йому треба враховувати, що умови випуску містять правила на випадок, якщо валютне законодавство не дозволить виплатити долари за стандартною процедурою.

Є ще один ризик. Облігації “Кернел-Трейд” незабезпечені, тобто під них немає застави. Власник цих паперів не отримує окремого активу, на який міг би претендувати, якщо компанія не виконає зобов'язання.

Інвестор звертає увагу на фінансовий стан юридичного емітента, умови договору та чи є додаткові гарантії. Щоб це з’ясувати, треба окремо перевірити повний проспект емісії. Важливо також подумати, що робити, якщо гроші знадобляться до листопада 2029 року.

Облігації можна буде спробувати продати на вторинному ринку. Для цього хтось має захотіти їх купити. Зараз невідомо, як часто ці облігації будуть у обігу після розміщення і чи вдасться інвестору продати їх без великої втрати в ціні.

Хто готовий позичити Kernel $50 млн

Залишається питання, яке може зацікавити весь український фондовий ринок: хто купить ці облігації? Публічне розміщення на біржі ПФТС дає змогу запропонувати папери багатьом інвесторам. Щоб купити їх, треба звернутися до ліцензованого брокера з доступом до цих торгів. Такий доступ не веде до великого попиту. Ринок капіталу в Україні поки значною мірою орієнтований на державні облігації. Банки, фінансові компанії та приватні інвестори звикли до ОВДП, які можна придбати через звичні фінансові сервіси.

Корпоративні облігації змагаються з державними за ті ж самі гроші. Держава має інший рівень кредитної надійності, а фізичні особи отримують податкові пільги на дохід від її облігацій. Для майбутнього ринку важливий не тільки обсяг емісії Kernel, а й склад покупців.

Якщо більшу частину куплять кілька великих фінансових установ, це покаже, що професійні інвестори готові вкладати гроші в цю компанію. Якщо в розміщенні візьмуть активну участь фізичні особи, це покаже більший інтерес до корпоративних облігацій.