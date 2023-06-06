Україна і Франція підписали угоду про призупинення виплат за держборгом

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсеном підписав угоду щодо призупинення виплат за державним боргом. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

За словами урядовця, це дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України, направити кошти на фінансування першочергових потреб та підтримати економіку, яка постраждала від війни.

"Вдячний уряду Франції за підтримку фінансової системи України", – висловився Марченко.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Україна домовилася з G7 та Паризьким клубом кредиторів про зупинку виплат за держборгом до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік. Меморандум підписали представники урядів Франції, Канади, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.