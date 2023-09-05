Як обшуки у обмінниках стали тригером для девальвації гривні і наскільки довго протримається ефект від рейдів по компаніях

Посеред серпня українці могли спостерігати різке здорожчання на готівковому ринку долара і євро. Спричинив такий стрибок рідкісний фактор – обшуки, проведені правоохоронцями у пунктах обміну валют. Delo.ua вирішило з'ясувати, що насправді відбувається з мережами обмінників і як довго ці процеси впливатимуть на курс готівкового долара та євро.

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На третьому тижні серпня долари та євро відчутно подорожчали через спад пропозиції інвалюти. Причиною цього, зокрема, стали панічні настрої серед учасників ринку: низка обмінних пунктів (переважно у Києві) просто не стала відкриватись на тлі перевірок з боку правоохоронців. Справа у тому, що, як зазначають наші співрозмовники з ринку, 16-17 серпня сталася хвиля перевірок і обшуків у пунктах обміну валют.

У тих обмінників, що підпали під обшуки, правоохоронці вилучали наявну готівкову інвалюту з кас, комп’ютери, телефони тощо, кажуть нам учасники ринку на умові анонімності. За їхніми ж словами, йдеться про обшуки в пунктах щонайменше компанії "Альфа-інвест груп", що налічує загалом понад 400 пунктів обміну. Що ж до поліції, то справжні причини згаданих обшуків офіційно вона не наводить.

Це помітно позначилось на котируваннях готівкового долара та євро: якщо 13 серпня, до хвилі обшуків, на готівковому ринку курс складав 37,37-37,5 грн/$, то вже на 23 серпня – 38,2-38,6 грн/$. Іншими словами долар подорожчав приблизно на гривню. З євро схожа історія: курс 13 серпня – 41,15-41,4 грн/€, а вже 23 серпня – 41,65-42,2 грн/€.

На сьогоднішній день гривня вже дещо укріпилась. Станом на 4 вересня курс в обмінниках складає 37,55-37,75 грн/$ і 40,75-41,15 грн/€.

"Кількість заявок на продаж з початку того тижня (14-20 серпня) суттєво впала. Також скоротилась кількість працюючих обмінних пунктів як у оптовому, так і у роздрібному сегменті ринку. Все це після – проведення перевірок та призупиненням роботи частини з них", – констатує у коментарі нам економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

До стрибка курсу доклалися також попит на інвалюту з боку аграріїв і заяви НБУ стосовно планів по валютній лібералізації. Але суттєвим тригером все ж стали обшуки в обмінниках. Відомо, що поліція провела їх в кількох десятках небанківських пунктів обміну валют різних компаній, і тим самим, навіть не бажаючи того, виступила тригером для девальвації гривні.

У свою чергу НБУ відкликав ліцензію у однієї з найбільших мереж обмінних пунктів ТОВ "Фінод", яка налічувала понад 400 пунктів (близько 10,7% від загальної кількості небанківських пунктів обміну). При цьому в лютому НБУ вже штрафував "Фінод" на 2 млн грн за порушення в торгівлі готівковою валютою. Це також підвищило знервованість мінял та опосередковано зіграло на здорожчання готівкової валюти.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua слушно зауважує, що обшуки й відкликання ліценції – це лише тригер для знецінення гривні. Ринок до цього був готовим давно і цього очікував.

"Якби ринок цього перекосу не очікував, відібрання ліцензій і обшуки практично нічого б не змінили. Так, у деякого учасника забрали ліцензію. Так, це 30% ринку, але тільки обмінників на місцях. Це не банківський сектор, є й інші обмінники. Спрацював тригер, долар здорожчав. І цим скористалися банки", – говорить Шевчишин.

Як свідчення очікувань учасників ринку Андрій Шевчишин наводить широкий спред (різниця між купівлею і продажем) по валюті в банках. "Спред складав десь 80 коп. Цим самим вони закладали можливі різкі коливання курсу. Коли не знаєте, що буде з курсом, найпростіше рішення – розсунути спред. В такому випадку врахуєш всі можливі ситуації".

Перепадає як "чорним", так і "білим" обмінникам

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зреагував на рішення НБУ щодо "Фінод" так: "Деякі валютні обмінники сприйняли несерйозно спроби Нацбанку переконати їх у необхідності дотримуватися закону та прав громадян при здійсненні валютообмінних операцій. Після цього рішення настанову, думаю, зрозуміли всі. Дякую НБУ за принципову позицію у захисті прав громадян".

Гетманцев мав на увазі ніщо інше, як відоме небажання обмінників приймати зношені купюри, чи долари старого зразка або стягнення за них при обміні додаткової комісії, за що Нацбанк, як відомо, строго карає. Що ж до обшуків правоохоронців, то тут наші співрозмовники поголівно акцентують на дуже ймовірній наявності корупційних ризиків.

Так, з одного боку, справді провадиться боротьба з нелегальними обмінниками, але з іншого, як зауважують деякі наші співрозмовники, іноді йдеться про корупційну "боротьбу" з цілком легальними пунктами під приводом війни з фінансуванням тероризму.

Схема нібито виглядає вельми просто. Правоохоронці, посилаючись на фінансування обмінниками тероризму, отримують судову ухвалу, обшукують обмінники і блокують їхню роботу. При цьому вилучаються з кас серйозні суми готівкової інвалюти з подальшим їх арештом. Щоб зняти цей арешт, компанія має йти до суду, який приймає рішення "невідомо коли".

"Протягом цього часу обмінники паралізуються. Цілком можливою може бути схема, згідно з якою правоохоронці під вигаданим провадженням вилучають готівку з кас і погрожують її арештувати, пропонуючи обмінній мережі "домовитись" і не арештовувати кошти тільки за "винагороду", – говорить нам один із учасників ринку.

Чого очікувати відтак від курсу надалі

Григорій Кукуруза акцентує, що так чи інакше, а структура валютного ринку зі зникненням основних операторів змінилась, тому спричинений цим курсовий ефект може тривати аж до кінця року, хоча вже наступного тижня (18-24 серпня) готівковий ринок вже ввійшов у "плато": люди припинили купляти готівкову інвалюту через здорожчання, попит слабкий, але й пропозиції замало.

"Люди не поспішали продавати валюту. Тому крива купівлі пішла вверх, а крива продажу – стала. Що ж до обмінників, то тепер пошук дрібними операторами нових франчайзерів займе певну кількість часу, що додатково відобразиться у вигляді спаду пропозиції на ринку", – звертає увагу економіст.

З початку минулого місяця за три тижні долар подорожчав орієнтовно на 5%. Як говорить Шевчишин, ми перейшли на новий ландшафт валютного ринку, який очікує рішення НБУ щодо зміни фіксованого курсу, контрольованої девальвації: "Чим більше така ситуація триматиметься, тим більше вона спонукатиме НБУ міняти курс".

Курс долара 23 серпня досяг відповідного піку

З початку минулого місяця за три тижні долар подорожчав орієнтовно на 5%. Як говорить Шевчишин, ми перейшли на новий ландшафт валютного ринку, який очікує рішення НБУ щодо зміни фіксованого курсу, контрольованої девальвації: "Чим більше така ситуація триматиметься, тим більше вона спонукатиме НБУ міняти курс".

Довідково: на початку літа курс в обмінниках складав 37,05-37,12 грн/$ і 40,05-40,2 грн/€.