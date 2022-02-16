Смартфоны "от Зеленского" для пожилых будут выдавать в банках, а передать их кому-то еще будет невозможно — Минцифры

Украинские власти намерены в рамках бесплатной раздачи смартфонов вакцинированным украинцам старше 60 лет сделать невозможной их передачу другим лицам. Об этом рассказал в интервью dev.ua заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

По его словам, украинские власти пока лишь ведут переговоры с производителями об условиях поставки таких смартфонов, в том числе получили предложение и о специальной модели под этот проект.

"Изучаем возможность процедуры закупки. Проходят переговоры и с Samsung, и с украинскими внутренними производителями. От одной компании есть предложение сделать спецмодель под этот заказ. Хотим, чтобы смартфон обошелся не дороже 5 тысяч грн. Мы хотели бы, конечно, уложиться до 4-х. Время покажет. Мы дали им начальные требования. Хотим, чтобы там был NFC, eSIM мы пока убрали. Он существенно удорожает закупку", — рассказал Выскуб.

В то же время он отметил, что технология со встроенной универсальной картой, хотя от нее и отказались, все же решила бы много проблем с точки зрения привязки телефона к конкретному абоненту.

"Кто-то захочет же передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому. SIM-карта будет привязана, например, к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества", — отметил замглавы Минцифры.

Выскуб добавил, что мобильные операторы также предлагают установку специального приложения, которое позволит контролировать неизменность пользования устройством, и это "один из подходов".

Замминистра указал, что целью затеи является уменьшение затрат на администрирование государственных программ, в частности распределения субсидий.

"Мы хотим, чтобы такие услуги, как "е-Субсидии", стали доступны и пожилым людям. Чтобы они не ехали ее оформлять в маршрутке в райцентр, а делали это на смартфоне в один клик. Это не только им будет удобно, но и существенная экономия для государства. Представьте, если бы мы "е-Поддержку" запускали по принципу субсидии. Мы бы ее год запускали и потратили несколько миллиардов", — отметил он.

Представитель Минцифры также рассказал, что партнерами этого проекта будут банки и получать смартфоны вакцинированные пожилые люди смогут именно в этих финучреждениях.

"Мы в пятницу в Офисе президента собирали все банки, обсуждали с ними это. Мы хотим, чтобы пользователь приходил за получением смартфона сразу в банк. Там будет предоставляться определенный пакет услуг: обучение, замена SIM-карты и так далее", — сказал Выскуб.

Начало сбора заявок на получение смартфонов планируется на апрель, а раздача первых смартфонов произойдет уже летом. В целом, по словам замминистра, проект рассчитан на срок до трех лет.

Напомним, что запуск указанной программы анонсировал в ходе Diia Summit 8 февраля президент Владимир Зеленский.