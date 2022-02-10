Раздача старикам смартфонов "от Зеленского" бессмысленна, лучше помочь деньгами - профильная ассоциация

Ассоциация предприятий информационных технологий Украины считает запуск государственной программы, в рамках которой вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут получить бесплатный смартфон и льготный тариф для пользования мобильным интернетом, недальновидной затеей и предлагает вместо этого оказать этой категории граждан целевую помощь на покупку смартфона или оплату связи.

Об этом говорится в обращении объединения к президенту Владимиру Зеленскому и вице-премьер-министру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

Ассоциация отмечает, что в целом приветствует желание властей преодолеть цифровой разрыв среди населения Украины и обеспечить всех граждан интернетом, однако, несмотря на собственную заинтересованность в поставках смартфонов, решила предупредить о последствиях такого шага и возможных альтернативах.

В частности, утверждает АПИТУ, значительная часть из более 5 млн граждан старше 60 лет на сегодня уже и так имеют смартфоны, в том числе дорогие и высококачественные.

"Предоставление таким гражданам смартфонов по бюджетной программе будет бесполезно. В то же время предоставление качественных смартфонов только тем, кто их не имеет, будет, во-первых, невозможно из-за отсутствия такого учета, а во-вторых, будет воспринято как несправедливое распределение, своеобразная "смартфоновая сегрегация", - аргументируют в ассоциации.

Более того, отмечается, что определенная часть таких граждан является или считает себя в принципе не способной освоить пользование смартфоном из-за соматических или ментальных возрастных ограничений, а другая часть просто не будет желать этого делать.

Также многие населенные пункты в Украине пока не имеют нужного по уровню качества покрытия сигналом 3G или 4G, поэтому пытаться использовать смартфоны там просто преждевременно.

В АПИТУ при этом уверены, что многие люди старше 60 лет считают более важным для себя решение других проблем, в частности обеспечение себя пищей, теплом и лекарствами.

"Если даже 80% граждан в возрасте от 60 лет будут вакцинированы, это потребует примерно 4 млн устройств. Это огромный объем товара, который неизбежно выйдет на вторичный рынок, что внесет непрогнозируемые изменения и послужит надругательством над базовой идеей", - предупреждают в ассоциации.

Ссылаясь на результаты опросов экспертов, там считают гораздо более логичным, рациональным, экономным, а также не вызывающим подозрения в коррупции лиц, причастных к реализации программы, вариант с выделением гражданам от 60 лет денег для покупки смартфона и/или оплаты услуг связи.

В таком случае люди, уже имеющие смартфон, смогут потратить эти средства на оплату связи, а те, кто его не имеют или желают заменить лучшим, смогут купить смартфон по собственному выбору, при необходимости добавляя личные средства на покупку или же экономя для траты остатка на дальнейшую оплату связи.

В объединении уверены, что такой вариант обеспечит свободный выбор потребителя, свободную конкуренцию добросовестного украинского бизнеса, будет способствовать именно официальным продажам с фискальным чеком и возвратом НДС в госбюджет, предотвратит возможную коррупцию при поставке оборудования по госзаказу и не приведет к импорту лишних смартфонов, которые хлынут на перепродажу.

Также в АПИТУ считают, что такой сценарий позволит исключить импорт ненадежных, слабых по уровню защиты и характеристик смартфонов, которые могут очернить идею применения и безопасность использования необходимых приложений.

Напомним, что запуск указанной программы анонсировал в ходе Diia Summit 8 февраля президент Зеленский. В свою очередь Федоров сообщил, что запись желающих стартует лишь в апреле, а когда начнется выдача таких смартфонов, пока вообще непонятно.

Отметим также, что эту идею раскритиковал накануне совладелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк, воспринявший ее как несправедливую трату средств госбюджета, наполняемого налогоплательщиками, которыми пожилые люди, как правило не являются.