У Києві створять реабілітаційний центр для військових і цивільних

У Києві на базі обласної клінічної лікарні №2 створять комплексний реабіліатційний центр для поранених цивільних та військових.

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Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

Зазначається, що наразі в Київській області немає військового госпіталя, який би мав реабілітаційний центр із наданням комплексної профільної медичної допомоги тим, хто цього потребує.

Під час засідання у Київській ОВА учасники робочої групи напрацювали "дорожню" карту створення реабілітаційного центру для поранених військових та цивільного населення.

Також на засіданні визначилися, що заклад, який першочергово займатиметься ортопедичною реабілітацію, створять на базі Київської обласної клінічної лікарні №2.

На першому етапі реалізації проекту планується розгортання щонайменше 30 ліжко-місць.

Крім того, учасники робочої групи вже працюють над розробкою концепції центру та планом заходів.

Зазначимо, у лікувально-діагностичному центрі "Добробут" в Києві за адресою вул. Сім’ї Ідзиковських, 3, всі бажаючі зможуть безоплатно пройти мамографічне обстеження.