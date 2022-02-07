Обыски на предприятиях "Метинвеста" дискредитируют Украину как правовое государство, — эксперт

Несмотря на документальное признание налоговой отсутствия долгов у компании "Метинвест", проведенные обыски все же должны вызвать тревогу у гражданского общества.

Как отметил экономист Борис Кушнирук, такие обыски наносят удар как по международному имиджу страны, так и имиджу власти внутри страны, пишет "24 канал".

По его словам, это полностью дискредитирует Украину как правовое государство.

"Такого не должно быть, и это не зависит от того, о каком бизнесе идет речь – о большом, малом или среднем. Представляете, если они позволяют себе так обращаться с большим бизнесом, как нагло и безоговорочно они это делают с малым бизнесом?" — спрашивает Кушнирук.

Напомним, налоговая служба обнародовала ряд документов, которые подтверждают, что налоговых долгов у компании "Метинвест" нет. Но 1 февраля правоохранители провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы из-за якобы имеющих место налоговых нарушений.

Компания сообщила о давлении на бизнес и призвала правоохранителей работать в правовом поле.

Отметим, группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.