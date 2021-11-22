В Одессе возможны веерные отключения электричества, — мэр Труханов

В Одессе могут начаться веерные отключения электричества. Как сообщил мэр города-миллионника, ему об этом рассказали на совещании в обладминистрации, передает городской сайт 048.ua.

"Веерные отключения — это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти", — сказал Труханов.

Он обеспокоен угрозой веерных отключений электричества, так как больные коронавирусом в одесских больницах нуждаются в кислородной поддержке. А без электричества не будет и подачи кислорода.

В связи с этим мэр Одессы поручил главе Департамента здравоохранения города Левону Никогосяну узнать у производителей кислородных концентраторов, если ли у них аккумуляторы, чтобы аппараты могли работать во время отключения электричества.

Ранее мы сообщали, что веерные отключения электричества возможны и в других города и областях Украины. В начале ноября появилась информация о том, что плановые ремонты, которые проводят операторы системы распределения, на самом деле являются теми самыми веерными отключениями.

О риске веерных отключений из-за дефицита топлива говорил и мэр Киева Виталий Кличко. В свою очередь президент и правительство продолжают заявлять, что топливо для электростанций или уже закуплено, или будет закуплено в ближайшее время.

В то же время директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что вероятность веерных отключений низкая, но он уверен, что этой зимой возможны аварийные отключения электроэнергии.

Власть рассчитывала, что существующие проблемы с нехваткой энергоресурсов решит уголь, который Украина закупила накануне. При этом сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич уверен, что эти 470 тысяч тонн угля не решат проблему. Они могут быть подспорьем, но этого недостаточно. Кроме этих объемов угля нужны и другие поставки, а также импорт электроэнергии.