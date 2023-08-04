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Favbet Foundation передав 5500 боксів канцелярії дітям ВПО та військовослужбовців
Якісна освіта має бути доступною для кожної дитини, незалежно від їхнього соціального статусу чи життєвих обставин. Саме цьому присвячена ініціатива "Сила в знаннях" команди Favbet Foundation, яку фонд реалізовує як частину великого проєкту "Клуб супергероїв".
Напередодні нового навчального року команда фонду передала 5500 безкоштовних наборів канцелярського приладдя дітям ВПО та українських військовослужбовців. У великих подарункових боксах — все необхідне для того, щоб школярі могли розкрити свої суперздібності в навчанні та творчості.
"Знання — це суперсила українських дітей, що визначає майбутнє відновлення та розвиток України. Саме тому вже сьогодні ми надаємо їм додаткові можливості для навчання, надихаємо відкривати власні таланти та формуємо наступне покоління лідерів", — ділиться куратор проєктів фонду Євген Бондар.
Favbet Foundation й надалі розвиватиме соціальні проєкти, які надають підтримку українцям під час війни. Крім цього фонд продовжує роботу із забезпечення ЗСУ транспортними засобами та сучасним технологічним обладнанням — саме це зараз є основним напрямом діяльності благодійної організації.Підписуйтеся на наш YouTube канал