Новою CEO компанії-постачальника бренду «VODA UA» призначено Катерину Садовую

Директоркою ТОВ «ВОДА ЮА» стала Катерина Садовая, яка з 2017 була директоркою з маркетингу бренду VODA UA та зробила великий внесок у його становлення.

У новій ролі Катерина відповідатиме за операційну діяльність та стратегічний розвиток. Відповідно до бачення, запропонованого власниками компанії, пріоритетом Катерини на посаді CEO стане посилення позицій бренду на ключових ринках та сталий розвиток.

«Катерина досконало знає бренд та має чітке розуміння того, як зробити його ще більш успішним. В якості CEO вона отримає всі необхідні інструменти для того, щоб трансформувати свої ідеї в реальні кроки та вивести компанію на новий рівень», — каже власник VODA UA Андрій Матюха.

«VODA UA», «Карпатська джерельна високогірна» та «Горянка» — бренди столових та лікувальних вод, які видобуваються у кількох гірських водозаборах та джерелах найчистіших регіонів Карпат. VODA UA має оптимальний рівень Ph 7,4-7,6 та не підлягає жодному фізичному або хімічному впливу, адже є ідеальною від природи.

Продукція компанії доступна для замовлення на сайті vodaua.ua.