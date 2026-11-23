У жовтні 2026 року 63% опитаних українських підприємств назвали нестачу працівників головною перешкодою для роботи. Ще 59% скаржилися на небезпеку через війну, а частка бізнесу, якому заважають перебої з електро-, водо- та теплопостачанням, за місяць зросла з 12% до 21%.

Про це інформує Dilo з посиланням на результати 54-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), проведеного серед 467 підприємств.

За словами старшого наукового співробітника ІЕД Євгена Ангела, брак робочої сили залишається найбільшою проблемою бізнесу, хоча частка підприємств, які на нього скаржаться, скоротилася з 67% у вересні до 63% у жовтні.

При цьому труднощі з пошуком кваліфікованих працівників відзначили 57,4% підприємств проти 58,9% місяцем раніше. Нестача некваліфікованого персоналу турбувала 35,8% опитаних проти 38,5% у вересні.

Що найбільше заважає українським підприємствам

За результатами жовтневого опитування, основними перешкодами для роботи бізнесу стали:

Брак робочої сили — 63%.

Небезпечні умови роботи — 59%.

Зростання цін на сировину, матеріали та товари — 46%.

Зменшення попиту на продукцію та послуги — 29%.

Складнощі з перевезенням сировини та готової продукції — 22%.

Перебої з електро-, водо- та теплопостачанням — 21%.

Особливо помітно погіршилася ситуація з енергопостачанням. За місяць частка підприємств, які назвали перебої однією з головних проблем, зросла на 9 відсоткових пунктів, а сама перешкода піднялася з восьмого на шосте місце.

Водночас складнощі з перевезенням товарів стали менш поширеною проблемою: частка скарг скоротилася з 31% до 22%.

Через відключення бізнес зупиняє роботу

За даними ІЕД, у вересні українські підприємства втратили в середньому 4% робочого часу через перебої з електропостачанням. При цьому 41% опитаних компаній були змушені тимчасово зупиняти роботу.

Найбільші втрати робочого часу через відключення зафіксували в Сумській області — 15%, Одеській — 12% та Чернігівській — 11%.

За галузями найбільше постраждали підприємства легкої та харчової промисловості, які втратили по 5% робочого часу.

Водночас 38% опитаних підприємств повідомили, що можуть продовжувати роботу навіть за відсутності централізованого електропостачання завдяки власній енергетичній автономності.

На Харківщині через тривоги втрачають майже чверть робочого часу

Повітряні тривоги також суттєво впливають на роботу підприємств.

У вересні найбільші втрати робочого часу через повітряні тривоги зафіксували в Харківській області — 24%.

Високими показники були також у Запорізькій області — 20%, Полтавській — 18% та Одеській — 16%.

У середньому по Україні підприємства втрачали через повітряні тривоги 8% робочого часу.

За словами Євгена Ангела, небезпеку роботи назвали проблемою 59% підприємств — це один із найвищих показників за весь період досліджень. Більший рівень фіксували лише у жовтні 2024 року, коли частка таких відповідей становила 62%.

Особливо гостро безпекові ризики відчувають великі компанії: на них скаржаться понад 70% опитаних великих підприємств, тоді як серед мікробізнесу — близько 40%.

Як бізнес оцінює економічну політику уряду

Більшість підприємств продовжують нейтрально оцінювати економічну політику уряду.

У жовтні частка таких відповідей зросла з 61% до 63%.

Позитивно дії уряду оцінили лише 4% підприємств, тоді як негативно — 25% проти 28% у вересні.

В ІЕД зазначають, що негативні оцінки економічної політики стабільно переважають позитивні з літа 2023 року.

Нагадаємо, раніше Dilo повідомляло про погіршення ділової активності українських підприємств. У жовтні індекс відновлення ділової активності впав до -0,24 — найнижчого показника з березня 2023 року. Серед основних проблем бізнес називав нестачу працівників, небезпечні умови роботи та перебої з електропостачанням.