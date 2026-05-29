Без електроенергії залишилися споживачі шести областей: де немає світла
29 травня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Також через негоду без електропостачання залишаються близько 20 населених пунктів у Дніпропетровській, Київській та Сумській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Щодо застосування обмежень
У Міненерго зауважили, що 29 травня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.
У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Світло без графіків до осені
Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.
Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.