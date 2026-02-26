Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,23

43,15

EUR

51,31

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Чотири роки великої війни Чотири роки великої війни
Категорія
Новини
Дата публікації

Близько 25% проєктів Archimatika – міжнародні: на що ставить компанія в Україні та за кордоном

будівлі будинки архітектура
Escape City, готельний комплекс в Буковелі / Archimatika

Архітектурна студія Archimatika під час повномасштабного вторгнення перебудувала внутрішні процеси. Це дало можливість вийти на міжнародний ринок. Компанія прийняла рішення інвестувати в енергонезалежність та навчання майбутніх фахівців. Їхня стратегія — не очікування негайного результату, а акцент на довгострокову перспективу. 

Про це Delo.ua повідомив Дмитро Васильєв, власник та СЕО архітектурної компанії Archimatika в межах спецпроєкту "4 роки великої війни  4 уроки витримки".

Переорієнтація на міжнародні проєкти

Перші місяці вторгнення стали періодом жорсткої адаптації. Компанія почала шукати нові ринки, активно розвивати співпрацю із західними замовниками та інтегруватися у нові професійні стандарти. На практиці це означало інший рівень дисципліни та відповідальності

Зараз близько 25% їх проєктів  міжнародні. Швидка інтеграція  у закордонні компанії підтвердила професійний рівень українських архітекторів. 

Водночас у Archimatika зазначили, що розглядають міжнародну діяльність як інструмент посилення компанії та накопичення професійного досвіду, а не як заміщення присутності в Україні.

Інвестиції в технології

Перша і найбільш базова інвестиція  енергонезалежність.  Адаптація на початку вторгнення означало також і забезпечення операційної безперервності. 

“Після пандемії у нас уже була налагоджена система дистанційної роботи, але в умовах війни цього було недостатньо. Ми інвестували в енергонезалежність і технічну інфраструктуру, щоб гарантувати стабільну роботу команди”,  розповідає Дмитро Васильєв. 

У компанії в деяких задачах активно застосовують інструменти ШІ. Говорять, поки це не дає стрімкого фінансового ефекту, але в перспективі має значно змінити продуктивність. Наприклад, вже сьогодні створення візуалізації, що раніше займало близько 30 годин, виконується лише за 2-3 години.  

Оптимізація процесів

2023 рік став періодом реструктуризації процесів. За словами керівника, оптимізація дозволила ефективніше працювати та більш раціонально застосовувати фаховий ресурс, а також налагоджувати ефективні партнерства.

“Ми працюємо з висококваліфікованими спеціалістами, і саме вони формують якість продукту. Тому інвестували в збереження команди, розвиток компетенцій і підтримку довгострокових партнерств, де є довіра та прогнозованість результату”,  говорить Дмитро Васильєв. 

Втрата фахівців та підготовка нової генерації архітекторів

Одним із найбільших викликів стала втрата частини команди через виїзд з країни та мобілізацію — до 25% співробітників у 2022 році. 

“Найбільшою втратою для архітектурної галузі став відтік найбільш досвідченого прошарку фахівців — спеціалістів 30–35 років, які мали реалізовані проєкти, сформовану експертизу й переходили на керівні ролі”,  говорить Дмитро Васильєв.

Тому зробили ставку на підготовку нових експертів  створили систему внутрішнього навчання та наставництва. Зокрема, це запуск Літньої школи для майбутніх архітекторів. Орієнтація на молодь вже дала результати  за три  роки вже сформувалось нове покоління фахівців, що частково компенсувало втрату експертизи. 

“В архітектурі потрібно 3-5 років практики, щоб сформувався повноцінний спеціаліст”,  наголошує СЕО компанії. 

Висновки

У компанії дотримуються думки, що саме синергія фронту й тилу забезпечила стійкість.  

“Головний управлінський висновок — команду потрібно планувати в динаміці: розуміти, хто і куди зростає, і забезпечувати безперервність експертизи”,  говорить Дмитро Васильєв. 

Нагадаємо, Archimatika співпрацювала, зокрема, з KAN Development. 70% орендарів квартир у будинках цієї компанії згодом стають їх покупцями. 

Автор:
Ярослава Тюпка