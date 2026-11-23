Ціни на нафту в понеділок залишилися майже незмінними. Ринок продовжує враховувати ризики перебоїв із постачанням через атаки на судна та нафтопереробні підприємства на Близькому Сході, попри дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни в регіоні.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 23 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $92,67 + 0,11% WTI $83,57 +0,19% Urals $73,93 +3.02%

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 10 центів, або на 0,11%, до 92,67 долара за барель. Американська нафта WTI додала 16 центів, або 0,19%, до 83,57 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, підтримку нафтовим котируванням продовжує надавати невизначеність навколо війни США та Ізраїлю проти Ірану. У неділю пов’язаний із Тегераном рух хуситів заявив про удар по нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Водночас Британська служба морських торговельних операцій (UKMTO) повідомила про кілька інцидентів із нападами на судна в Перській затоці та поблизу Ормузької протоки протягом вихідних.

Засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Гарі вважає, що протистояння між Вашингтоном і Тегераном дедалі більше набуває ознак затяжного глухого кута, який може зберігатися до кінця року. Водночас, за її словами, президент США Дональд Трамп усе ще може змінити позицію щодо можливого відновлення військових дій.

Нагадаємо, зниження попиту на нафту у США та підготовка українських автозаправних мереж до періоду розпродажів у межах "Чорної п’ятниці" сприяють здешевленню пального в Україні. Протягом останнього тижня ціни на бензин і дизель знизилися як в оптовому сегменті, так і на АЗС, попри загострення ситуації на Близькому Сході.

За прогнозами опитаних Dilo експертів, до 27 листопада пальне на українських заправках може подешевшати ще на 4–5 грн за літр. Водночас автогаз демонструє протилежну динаміку та продовжує дорожчати.