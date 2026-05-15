Ціни на пальне 15 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 15 травня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 77,48 грн (+1 коп.) А-95 73,62 грн (-2 коп.) А-92 67,18 грн (+3 коп.) ДП 87,56 грн (-11 коп.) Газ 47,86 грн (-46 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 80,90 77,90 89,90 48,90 UPG 76,90 74,90 86,90 46,90 WOG 80,90 77,90 89,90 48,90 УКРНАФТА 71,90 71,90 66,90 86,90 47,90 SOCAR 79,76 76,90 88,76 49,55 AMIC 75,91 72,46 86,99 47,44 БРСМ-Нафта 69,40 85,96 46,43

Нагадаємо, світовий ринок нафти лихоманить через протистояння США та Ірану, що безпосередньо впливає на українські стели АЗС. Попри напружену ситуацію в Ормузькій протоці, українські водії отримали тимчасовий передих: ціни на бензин, дизель та автогаз демонструють падіння. Проте аналітики попереджають, що це затишшя може бути оманливим, а тренд на здешевлення — короткостроковим.