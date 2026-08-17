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Ціни на пальне 17 серпня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 17 серпня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|83,77 грн (-22 коп)
|А-95
|80,29 грн (-31 коп.)
|А-92
|77,05 грн (-2 коп.)
|ДП
|92,19 грн (-29 коп.)
|Газ
|43,69 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|85,90
|82,90
|93,90
|43,90
|UPG
|80,90
|78,90
|89,90
|42,90
|WOG
|85,90
|82,90
|93,90
|44,50
|УКРНАФТА
|81,90
|78,90
|76,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|86,40
|83,40
|95,90
|43,47
|AMIC
|81,99
|78,99
|91,15
|42,82
|БРСМ-Нафта
|78,04
|89,92
|41,42
Нагадаємо, світові ціни на нафту стрімко йдуть угору через загрозу блокади Ірану, проте український ринок пального дивує протилежним трендом. Гуртові ціни на бензин і дизель продовжують падати, а трейдери завезли в країну значні обсяги ресурсу. Delo.ua розібралось, що зараз відбувається на стелах вітчизняних АЗС і чи варто водіям очікувати суттєвого здешевлення пального найближчими днями.