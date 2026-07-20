- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 20 липня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 20 липня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|80,73 грн (+1,73 грн)
|А-95
|76,57 грн (+1,50 грн)
|А-92
|71,46 грн (+0,97 коп.)
|ДП
|78,80 грн (+1,80 грн)
|Газ
|40,02 грн (-2 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|83,90
|81,90
|81,90
|41,90
|UPG
|81,40
|78,40
|77,40
|38,40
|WOG
|81,90
|78,90
|82,90
|41,90
|УКРНАФТА
|80,90
|75,90
|72,90
|78,90
|38,40
|SOCAR
|81,76
|77,90
|79,76
|41,47
|AMIC
|81,45
|77,73
|77,81
|39,12
|БРСМ-Нафта
|77,76
|78,20
|38,06
Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході знову б'є по паливному ринку України. Поки світові котирування нафти штормить через атаки в Перській затоці, український гуртовий ринок злетів за лічені дні, змусивши водіїв завмерти в очікуванні. Delo.ua опитало експертів та учасників ринку, чи втримають АЗС нинішні цінники на бензин та дизель і до чого готуватися власникам авто з ГБО.