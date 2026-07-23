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Ціни на пальне 23 липня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 23 липня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|82,87 грн (+59 коп)
|А-95
|79,03 грн (+65 коп.)
|А-92
|75,37 грн (+30 коп.)
|ДП
|83,00 грн (+1,31 грн)
|Газ
|40,53 грн (+48 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|84,90
|81,90
|83,90
|41,90
|UPG
|81,40
|78,90
|79,90
|38,40
|WOG
|85,90
|81,90
|85,90
|41,90
|УКРНАФТА
|80,90
|77,90
|75,90
|80,90
|38,40
|SOCAR
|84,76
|77,90
|81,76
|41,47
|AMIC
|81,45
|77,73
|81,80
|39,12
|БРСМ-Нафта
|77,76
|78,90
|38,06
Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході знову б'є по паливному ринку України. Поки світові котирування нафти штормить через атаки в Перській затоці, український гуртовий ринок злетів за лічені дні, змусивши водіїв завмерти в очікуванні. Delo.ua опитало експертів та учасників ринку, чи втримають АЗС нинішні цінники на бензин та дизель і до чого готуватися власникам авто з ГБО.