- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 28 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 28 травня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|79,57 грн (-32 коп.)
|А-95
|75,97 грн (+9 коп.)
|А-92
|69,66 грн (+4 коп.)
|ДП
|86,78 грн (-7 коп.)
|Газ
|46,58 грн (-2 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|82,90
|79,90
|89,90
|47,90
|UPG
|78,40
|76,40
|85,90
|45,90
|WOG
|82,90
|79,90
|89,90
|47,90
|УКРНАФТА
|74,90
|74,90
|69,90
|86,90
|45,90
|SOCAR
|81,76
|78,90
|88,76
|47,61
|AMIC
|78,28
|75,20
|86,20
|46,04
|БРСМ-Нафта
|73,22
|82,75
|44,95
Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями.