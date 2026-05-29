Ціни на пальне 29 травня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Ціни на пальне 29 травня 2026 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.  

Сьогодні, 29 травня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 79,57 грн (-1 коп.)
А-95 75,94 грн (-3 коп.)
А-92 69,71 грн (+5 коп.)
ДП 86,05 грн (-72 коп.)
Газ 46,52 грн (-6 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 82,90 79,90 88,90 47,90
UPG 78,40 76,40 84,90 45,90
WOG 82,90 79,90 88,90 47,90
УКРНАФТА 74,90 74,90 69,90 85,90 45,90
SOCAR 81,76 78,90 88,76 47,61
AMIC 78,41 75,12 85,15 45,99
БРСМ-Нафта 73,22 81,77 44,84

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями. 

Автор:
Тетяна Бесараб