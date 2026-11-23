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Деяким підприємствам продовжили до 20 грудня статус критично важливих з можливістю бронювання
Уряд до 20 грудня 2026 року включно продовжив чинність рішень про визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, а також відстрочок від призову за мобілізацією для їхніх військовозобов'язаних працівників, наданих через портал електронних послуг.
Як пише Dilo, про це йдеться у постанові уряду від 19 листопада 2026 року №1452.
Зазначається, що статус критичності компаній та відстрочки працівників у "Дії", термін яких закінчився після 23 жовтня або спливає до 20 грудня, залишаються чинними за умови погодження критеріїв із Координаційним центром і збереження статусу підприємства.
Критично важливі установи, донорські представництва та виконавці міжнародних проєктів мають до 20 грудня привести кількість заброньованих до нових лімітів. Поки що без санкцій за перевищення.
Мінцифри протягом 5 днів має відкрити бронювання для цих працівників у "Дії" зі швидким переведенням на спецоблік.
Нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників: що змінилося
Кабінет міністрів України змінив правила бронювання військовозобов'язаних працівників, зокрема встановивши ліміт у 95% для низки підприємств оборонної та енергетичної галузей.
Керівник підприємства самостійно визначає, кого бронювати в межах ліміту.
Також уряд створив окремий Координаційний центр з організації бронювання. Якщо раніше пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання направлялися до Міноборони або інших уповноважених органів, то тепер обґрунтовані пропозиції щодо збільшення лімітів передаються до Координаційного центру.
У постанові визначено й сфери, підприємства яких можуть претендувати на статус критично важливих:
- оборонно-промисловий та паливно-енергетичний комплекси;
- житлово-комунальне господарство;
- видобувна та переробна промисловість;
- агропромислове виробництво та роздрібна торгівля;
- будівництво, транспорт та логістика;
- ІТ, банківська діяльність, охорона здоров’я та зв’язок;
- аварійно-рятувальні служби;
- організації гуманітарної сфери, що мають критичне значення для держави.
Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.