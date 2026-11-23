Уряд до 20 грудня 2026 року включно продовжив чинність рішень про визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, а також відстрочок від призову за мобілізацією для їхніх військовозобов'язаних працівників, наданих через портал електронних послуг.

Як пише Dilo, про це йдеться у постанові уряду від 19 листопада 2026 року №1452.

Зазначається, що статус критичності компаній та відстрочки працівників у "Дії", термін яких закінчився після 23 жовтня або спливає до 20 грудня, залишаються чинними за умови погодження критеріїв із Координаційним центром і збереження статусу підприємства.

Критично важливі установи, донорські представництва та виконавці міжнародних проєктів мають до 20 грудня привести кількість заброньованих до нових лімітів. Поки що без санкцій за перевищення.

Мінцифри протягом 5 днів має відкрити бронювання для цих працівників у "Дії" зі швидким переведенням на спецоблік.

Нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників: що змінилося

Кабінет міністрів України змінив правила бронювання військовозобов'язаних працівників, зокрема встановивши ліміт у 95% для низки підприємств оборонної та енергетичної галузей.

Керівник підприємства самостійно визначає, кого бронювати в межах ліміту.

Також уряд створив окремий Координаційний центр з організації бронювання. Якщо раніше пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання направлялися до Міноборони або інших уповноважених органів, то тепер обґрунтовані пропозиції щодо збільшення лімітів передаються до Координаційного центру.

У постанові визначено й сфери, підприємства яких можуть претендувати на статус критично важливих:

оборонно-промисловий та паливно-енергетичний комплекси;

житлово-комунальне господарство;

видобувна та переробна промисловість;

агропромислове виробництво та роздрібна торгівля;

будівництво, транспорт та логістика;

ІТ, банківська діяльність, охорона здоров’я та зв’язок;

аварійно-рятувальні служби;

організації гуманітарної сфери, що мають критичне значення для держави.

Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.