Директор Українського інституту майбутнього заявив про "керовану медійну атаку" на Fire Point

Станом на сьогодні існують ознаки "керованої медійної кампанії" проти оборонної компанії Fire Point, яка забезпечує значну частину далекобійних ударів України.

Про це пише УНІАН з посиланням на повідомлення директора Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна.

За його оцінкою, хвиля публікацій проти виробника, відомого ракетою "Фламінго" та БпЛА FP-1, виглядає скоординованою і виникла без публічно підтверджених юридичних підстав.

"Останні кілька годин бачу активну медійну кампанію… Як справжній параноїк, я не міг пропустити цей керований шквал новин", – наголосив Амелін.

Він звернув увагу на заяву громадської ради при Міноборони щодо можливої "націоналізації" компанії. "Пряма цитата: "суспільство отримало неверифіковані, але вагомі свідчення". Неверіфіковані", – підкреслив експерт, поставивши під сумнів обґрунтованість таких тверджень.

Він також заявив, що наразі відсутня публічна інформація про підозри чи обвинувачення проти Fire Point. "Немає документа – немає звинувачення. Що є базою таких заяв?" – зазначив директор Українського інституту майбутнього, додаючи, що попри це інформаційний резонанс вже сформовано.

Амелін також пов’язує інформаційний тиск із можливою великою інвестиційною угодою. "EDGE Group планує придбати 30% акцій Fire Point за $760 млн з оцінкою компанії $2,5 млрд. Найдорожча оборудка в Україні з моменту приватизації Криворіжсталі", – заявив він.

На його думку, потенційне партнерство могло б створити "синергію фінансів арабського світу та технологічної потужності української компанії", що вплинуло б на глобальний ринок оборонних контрактів.

Крім того, Амелін попередив про ризики для України у разі ескалації ситуації навколо компанії. "Тепер хтось програє: Україна, яку у світі прославляють "непідтвердженими" корупційними скандалами. Будь-які дії націоналізація або арешт з провідною оборонною кампанією під час війни навряд чи нас посилять. А ось ворогові допоможуть. Український ОПК наростив обсяги виробництва з 2022 по 2026 у 15 разів. Залучено вже понад $200 млн. прямих інвестицій. Подібні "непідтверджені" історії, цікавлять багатьох інвесторів "на паузу", – написав він.

Амелін також наголосив на необхідності дотримання юридичних процедур: "Звинувачення мають звучати не з YouTube, а від офіційних органів із врученням підозр. І навіть тоді лише суд може поставити крапку… Поки немає вердикту суду – не варто підтримувати те, чого може хотіти ворог та опоненти українського ОПК".

Про Fire Point

Fire Point – це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

29 квітня Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України заявила, що Fire Point може втратити можливість постачати зброю для українського війська через ймовірні зв’язки із підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічем, який є фігурантом справи НАБУ "Мідас" щодо корупції в енергетиці.