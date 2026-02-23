IBAN-платежі в monobank стали безкоштовними з будь-якої суми

monobank скасував комісію за платежі на IBAN з власних коштів. Раніше за перекази понад 10 тис. грн стягувалася комісія 0,5%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Перекази на IBAN без комісії

За словами співзасновника monobank, із 2017 року за перекази на IBAN з власних коштів на суму понад 10 тис. грн стягувалася комісія у розмірі 0,5%. Відтепер банк повністю відмовився від цієї комісії, і всі IBAN-платежі з власних коштів у monobank стали безкоштовними.

"Відтепер ми прибираємо цю комісію! Усі IBAN-платежі з власних коштів в mono відсьогодні безкоштовні!!!", - написав він.

Він також зазначив, що раніше ця комісія приносила банку понад 200 млн грн доходу щороку.

Нагадаємо, monobank запустив monoбазар, на якому можна продати свої непотрібні речі. Він доступний у режимі бета-тестування на платформі monoмаркет для всіх клієнтів банку.