IBAN-платежі в monobank стали безкоштовними з будь-якої суми
monobank скасував комісію за платежі на IBAN з власних коштів. Раніше за перекази понад 10 тис. грн стягувалася комісія 0,5%.
Як пише Delo.ua, про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Перекази на IBAN без комісії
За словами співзасновника monobank, із 2017 року за перекази на IBAN з власних коштів на суму понад 10 тис. грн стягувалася комісія у розмірі 0,5%. Відтепер банк повністю відмовився від цієї комісії, і всі IBAN-платежі з власних коштів у monobank стали безкоштовними.
"Відтепер ми прибираємо цю комісію! Усі IBAN-платежі з власних коштів в mono відсьогодні безкоштовні!!!", - написав він.
Він також зазначив, що раніше ця комісія приносила банку понад 200 млн грн доходу щороку.
Нагадаємо, monobank запустив monoбазар, на якому можна продати свої непотрібні речі. Він доступний у режимі бета-тестування на платформі monoмаркет для всіх клієнтів банку.