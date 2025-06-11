Країни Балкан та Європи підтримали Україну на саміті

Учасники IV саміту "Україна – Південно-Східна Європа", що відбувся в Одесі, закликали світову спільноту активізувати підтримку України в боротьбі проти російської агресії та утриматися від будь-якої допомоги РФ. Також наголошено на важливості дипломатичних зусиль задля досягнення тривалого миру.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на декларацію, яку було прийнято за результатами саміту.

Світ має активізувати допомогу Україні

Учасники саміту заявили:

Росія веде незаконну агресивну війну проти України, що є грубим порушенням міжнародного права та загрозою безпеці в Європі. Підтримують прагнення України до справедливого та тривалого миру, суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Закликають світ посилити підтримку України та не надавати допомоги військовим зусиллям РФ. Повне виведення російських військ із України є умовою для стійкого миру. Наголошують на важливості безпеки в Чорному морі та захисту критичної інфраструктури. Підтримують вступ України, Молдови та інших партнерів до ЄС. Виступають за повну євроатлантичну інтеграцію України та її вступ до НАТО. Засуджують воєнні злочини РФ, включно з обстрілами цивільних і депортацією населення. Підтримують створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії. Наголошують на забезпеченні вільного судноплавства та експорту українського продовольства. Засуджують атаки на енергетичну інфраструктуру та закликають до посиленої допомоги. Закликають посилити санкції проти РФ та використати заморожені активи для відбудови України. Прагнуть поглибити економічну співпрацю та торгівлю в регіоні й з ЄС. Зобов’язуються підтримувати відбудову України з залученням міжнародних партнерів. Виступають за посилення гуманітарної підтримки, зокрема в питаннях охорони здоров’я та реабілітації ветеранів. Закликають до спільної боротьби з кіберзагрозами та втручанням у вибори. Підтверджують важливість обміну досвідом у сфері кібербезпеки. Домовилися провести наступну зустріч у форматі відомчого діалогу в Одесі. Світ без вільної та мирної України — неможливий. Учасники залишаються відданими підтримці України.

Підписанти декларації домовилися спільно протидіяти гібридним загрозам і провести наступну зустріч країн-учасниць на рівні профільних відомств в Одесі.

У IV саміті "Україна – Південно-Східна Європа", що відбувся в Одесі, взяли участь лідери та високопосадовці з регіону: президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Сербії Александр Вучич, прем’єр-міністри Греції, Хорватії та Болгарії — Кіріакос Міцотакіс, Андрей Пленкович і Росен Желязков відповідно. Також долучилися спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єрка — міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон.

Нагадаємо, у 2026 році Сполучені Штати мають намір зменшити обсяг фінансування на закупівлю озброєння для України.