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Країни Балкан та Європи підтримали Україну на саміті
Учасники IV саміту "Україна – Південно-Східна Європа", що відбувся в Одесі, закликали світову спільноту активізувати підтримку України в боротьбі проти російської агресії та утриматися від будь-якої допомоги РФ. Також наголошено на важливості дипломатичних зусиль задля досягнення тривалого миру.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на декларацію, яку було прийнято за результатами саміту.
Світ має активізувати допомогу Україні
Учасники саміту заявили:
- Росія веде незаконну агресивну війну проти України, що є грубим порушенням міжнародного права та загрозою безпеці в Європі.
- Підтримують прагнення України до справедливого та тривалого миру, суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.
- Закликають світ посилити підтримку України та не надавати допомоги військовим зусиллям РФ.
- Повне виведення російських військ із України є умовою для стійкого миру.
- Наголошують на важливості безпеки в Чорному морі та захисту критичної інфраструктури.
- Підтримують вступ України, Молдови та інших партнерів до ЄС.
- Виступають за повну євроатлантичну інтеграцію України та її вступ до НАТО.
- Засуджують воєнні злочини РФ, включно з обстрілами цивільних і депортацією населення.
- Підтримують створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії.
- Наголошують на забезпеченні вільного судноплавства та експорту українського продовольства.
- Засуджують атаки на енергетичну інфраструктуру та закликають до посиленої допомоги.
- Закликають посилити санкції проти РФ та використати заморожені активи для відбудови України.
- Прагнуть поглибити економічну співпрацю та торгівлю в регіоні й з ЄС.
- Зобов’язуються підтримувати відбудову України з залученням міжнародних партнерів.
- Виступають за посилення гуманітарної підтримки, зокрема в питаннях охорони здоров’я та реабілітації ветеранів.
- Закликають до спільної боротьби з кіберзагрозами та втручанням у вибори.
- Підтверджують важливість обміну досвідом у сфері кібербезпеки.
- Домовилися провести наступну зустріч у форматі відомчого діалогу в Одесі.
- Світ без вільної та мирної України — неможливий. Учасники залишаються відданими підтримці України.
Підписанти декларації домовилися спільно протидіяти гібридним загрозам і провести наступну зустріч країн-учасниць на рівні профільних відомств в Одесі.
У IV саміті "Україна – Південно-Східна Європа", що відбувся в Одесі, взяли участь лідери та високопосадовці з регіону: президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Сербії Александр Вучич, прем’єр-міністри Греції, Хорватії та Болгарії — Кіріакос Міцотакіс, Андрей Пленкович і Росен Желязков відповідно. Також долучилися спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єрка — міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон.
Нагадаємо, у 2026 році Сполучені Штати мають намір зменшити обсяг фінансування на закупівлю озброєння для України.