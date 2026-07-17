Курс валют на 17 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на чотирнадцять копійок, водночас євро подорожчало на десять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17.07.2026 (п’ятниця).

Курс долара

1 долар США – 44,61 грн (-14 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,16 грн (+10 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,81 грн (+1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,60/44,70 Євро 51,20/51,40 Злотий 11,75/11,88

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 17 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,20/44,85 50,50/51,50 Ощадбанк 44,35/44,90 50,60/51,55 11,50 / 12,20 ПУМБ 44,40/44,95 50,70/51,60 11,50 / 12,20 Укргазбанк 44,35/44,90 50,60/51,55 11,50 / 12,20 Райффайзен 44,43/ 44,83 50,80 / 51,45

Нагадаємо, на початку липня гривня залишалася відносно стабільною. Офіційний курс долара знизився з 44,79 грн до 44,5 грн і не перевищив психологічну позначку у 45 грн. Втім, за цією стабільністю стоять рекордні валютні інтервенції НБУ, якими регулятор компенсує дефіцит валюти на ринку. Чого чекати від курсу до кінця місяця, пояснює Delo.ua.