Курс валют на 28 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив офіційний курс на 28 травня / Pixabay

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на три копійки, оновивши історичний максимум, водночас євро подешевшало на дві копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28.05.2026 (четвер).

Курс долара

  • 1 долар США – 44,30 грн (+3 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,54 грн (+3 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,16 грн (-1 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,10/44,20
Євро 51,60/51,80
Злотий 12,05/12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 28 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 43,85/44,55 50,95/51,95
Ощадбанк 43,95/ 44,50 51,30/51,95 12,20 / 12,60
ПУМБ 44,00/ 44,60 51,30/52,00 12,20 / 12,60
Укргазбанк 43,95/ 44,50 51,30/51,95 12,20/ 12,60
Райффайзен 44,09/ 44,50 51,20 / 51,85

Нагадаємо, на валютному ринку України минулого тижня зафіксували посилення долара на тлі слабшання євро. Під кінець травня очікується підвищена волатильність курсу валют через політичні рішення у Верховній Раді, податковий період та вплив міжнародних фінансових факторів.

Світлана Манько