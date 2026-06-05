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Курс валют на 6-7 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6-7 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 5 червня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,38 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,67 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 12,19 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,20/44,30
|Євро
|51,70/51,85
|Злотий
|12,06/12,15
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 5 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,95/44,55
|50,95/51,95
|Ощадбанк
|44,05/ 44,60
|51,30/52,95
|12,20 / 12,60
|ПУМБ
|44,10/ 44,70
|51,40/52,10
|12,20 / 12,60
|Укргазбанк
|44,05/ 44,60
|51,30/52,95
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|44,15/ 44,57
|51,20 / 51,80
Нагадаємо, у червні 2026 року валютний ринок України, ймовірно, залишатиметься стабільним без різких коливань. Експерти не прогнозують різких змін курсу, хоча гривня й надалі перебуватиме під тиском війни, потреб в імпорті та зовнішніх економічних чинників.