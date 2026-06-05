Курс валют на 6-7 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6-7 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 5 червня.

Курс долара

1 долар США – 44,38 грн.

Курс євро

1 євро – 51,67 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,19 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,20/44,30 Євро 51,70/51,85 Злотий 12,06/12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 5 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,95/44,55 50,95/51,95 Ощадбанк 44,05/ 44,60 51,30/52,95 12,20 / 12,60 ПУМБ 44,10/ 44,70 51,40/52,10 12,20 / 12,60 Укргазбанк 44,05/ 44,60 51,30/52,95 12,20/ 12,60 Райффайзен 44,15/ 44,57 51,20 / 51,80

Нагадаємо, у червні 2026 року валютний ринок України, ймовірно, залишатиметься стабільним без різких коливань. Експерти не прогнозують різких змін курсу, хоча гривня й надалі перебуватиме під тиском війни, потреб в імпорті та зовнішніх економічних чинників.