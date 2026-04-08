Курс валют на 8 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 9 копійок, водночас євро подешевшало на 5 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8.04.2026 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 43,49 грн (-9 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,27 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,76 грн (-4 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,45/43,60
|Євро
|50,40/50,65
|Злотий
|11,70/11,86
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 8 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,25/43,75
|50,00/50,75
|Ощадбанк
|43,30/ 43,80
|50,05 / 50,80
|11,90 / 12,30
|ПУМБ
|43,30/ 43,80
|50,10 / 50,80
|11,90 / 12,30
|Укргазбанк
|43,30/ 43,80
|50,05 / 50,80
|11,90 / 12,30
|Райффайзен
|43,35/ 43,70
|49,90 / 50,70
Зауважимо, валютний ринок України, у квітні демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення.