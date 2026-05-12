Лише 3% українців хвилюють умови міжнародних покупок – дослідження Info Sapiens

Питання міжнародних посилок не належить до ключових економічних проблем для більшості громадян. Лише 3% респондентів назвали умови замовлення товарів із-за кордону серед найважливіших економічних тем. Натомість найбільше людей турбують рівень доходів, ціни на продукти та комунальні тарифи.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати дослідження агенції Info Sapiens, присвяченого ставленню українців до можливого скасування пільги на безподаткові міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Опитування проводили методом онлайн-інтерв’ю серед 1500 респондентів із різних регіонів країни.

Що українці думають про податки на міжнародні посилки

Згідно з результатами дослідження, 52% опитаних вважають, що українські магазини та іноземні маркетплейси повинні працювати за однаковими податковими правилами під час продажу товарів українським споживачам. 54% погоджуються з тезою, що якщо український бізнес сплачує ПДВ, то аналогічні товари з-за кордону також мають підпадати під такі ж податкові умови.

Більш як половина опитаних підтримує ідею запровадження однакових правил, очікуючи передусім додаткових надходжень до бюджету (59%), підтримки українського легального бізнесу (58%), забезпечення однакових умов для українських та закордонних продавців (56%), зменшення можливості для "сірого" імпорту та зловживань (52%) та наближення українських правил до європейської практики (51%).

Водночас значна частина респондентів прогнозує зростання вартості міжнародних покупок (57%).

Крім того, як свідчать результати дослідження, 79% українців хоча б раз купували товари за кордоном. Активними покупцями є 31% опитаних – вони оформлюють міжнародні замовлення кілька разів на місяць або частіше. Найпопулярнішими категоріями стали одяг і взуття, а також товари для дому – їх купують по 51% респондентів.

Товари мілітарного призначення залишаються серед найменш популярних категорій міжнародних покупок. Їх замовляють лише 3% опитаних. Ще рідше українці купують за кордоном аксесуари та дрібні товари, а також автотовари, запчастини й інструменти.

Сприйняття використання міжнародних посилок для дрібної комерції / перепродажу

Більшість опитаних (69%) вважають, що неоподатковані міжнародні посилки частково або значною мірою використовуються не лише для особистих покупок, а й для дрібної комерції / перепродажу. Лише 15% не погоджуються з цим, ще 17% не змогли визначитися з відповіддю.

У разі змін правил міжнародних покупок респонденти передусім очікують:

​простих і зрозумілих правил (37%);

​відсутності потреби щось доплачувати вручну (28%);

​відсутності прихованих платежів (27%).

Нагадаємо, попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок. Зокрема, пропонується скасування чинної пільги, яка звільняє від ПДВ товари вартістю до 150 євро, та запровадження оподаткування цих операцій за моделлю, що відповідає практикам ЄС.

11 травня Міністерство фінансів зазначило, що запровадження в Україні нової моделі оподаткування міжнародних відправлень (законопроєкти №15112-Д та №12360) не призведе до затримок із доставкою. Там наголошують, що це рішення є ударом по "тіні" та оптимізації податкових платежів, адже наразі з 75 млн посилок щорічно реально оподатковується менше 1%.