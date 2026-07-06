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Масована атака Росії: без електроенергії залишилися споживачі шести областей

лінії електропередач
Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 6 областях / Depositphotos

6 липня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку по території України. Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що  енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.  

Також через негоду без електропостачання залишається 58 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 6 липня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, графіки відключень діяли 30 червня та 1 липня.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, щовідключення світла до 5 годинна день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Світлана Манько