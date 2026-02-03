Мер Харкова звинуватив народних депутатів у зриві "енергетичних" законів

Верховна Рада 3 лютого не змогла розглянути пакет законопроєктів щодо підтримки теплопостачання та відновлення енергооб'єктів, які критично необхідні для виживання міст. Порядок денний сесії не було ухвалено, і народні депутати пішли на перерву. Таке ставлення є "неповагою до українського народу".

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов.

"Енергетики працюють у три зміни, щоб ліквідувати наслідки чергових ворожих ударів і якнайшвидше повернути людям базові умови для життя. На цьому тлі парламент, який у воєнних умовах і під час енергетичних шоків мав би працювати без пауз і з максимальною відповідальністю, фактично паралізований", – наголосив він.

За словами Терехова, окремі народні депутати досі не можуть повернутися до виконання своїх обов’язків після тривалої перерви, однак "війна не ставиться на паузу", тому "влада не має права бути відсутньою".

Він пояснив, що Рада мала розглядати законопроєкти, зокрема щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання, відновлення платоспроможності державних енергетичних підприємств, реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку альтернативної енергетики.

Мер Харкова закликав депутатів усіх фракцій повернутися до "відповідальної та продуктивної праці".

Нагадаємо, 3 лютого відкрилася 15-та сесія Верховної Ради дев'ятого скликання та її перше пленарне засідання. Зокрема, там виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За словами нардепа Ярослава Железняка, за порядок денний сьогодні проголосували лише 136 депутатів, чого недостатньо для розгляду питань. У зв'язку з цим парламент пішов на перерву. Пізніше він додав, що, згідно з Конституцією, нова сесія обов'язково відкривається у перший вівторок лютого. Однак ця дата "накладається на купу міжнародних відряджень + так як один лише день, то ті, хто з інших міст, не приїхали". Відповідно одразу планувалося лише формально відкрити сесію, а всі голосування провести з 10 лютого.

У ніч проти 3 лютого Росія атакувала вісім областей України. Зокрема, під ударом були ТЕЦ і ТЕС, які опалювали Київ, Харків та Дніпро. Щодо Харкова, то через атаку було ухвалено рішення злити воду в системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ, "щоб не допустити замерзання мережі". За словами Терехова, у місті цілодобово працюватиме 101 пункті незламності, тобто всі з наявних.