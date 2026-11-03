Новим гендиректором "Укроборонпрому" став генерал Гаврилюк

За результатами відкритого конкурсу на посаду генерального директора акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" наглядова рада призначила генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Там зауважили, що пошук, добір та попередню оцінку кандидатів здійснювало українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

Рішення про призначення нового генерального директора ухвалено наглядовою радою за підсумками конкурсного відбору та фінальних співбесід із кандидатами.

Що відомо про Івана Гаврилюка

Іван Гаврилюк має багаторічний досвід військової служби, управлінської діяльності та роботи у сфері оборони. В "Укроборонпромі" наголосили, що його професійний досвід і глибоке розуміння потреб Сил оборони України є важливими передумовами для розвитку компанії, нарощування виробничих спроможностей підприємств та зміцнення оборонно-промислового комплексу держави.

Зазначається, що призначення нового керівника є черговим кроком у послідовній трансформації "Укроборонпрому" в сучасну, ефективну та конкурентоспроможну оборонну компанію.

Іван Гаврилюк народився квітня 1971 року в селищі Іванопіль Житомирської області. Освіту здобував у Сумському вищому артилерійському командному училищі. 2004 року завершив навчання у Національній академії оборони України з питань оперативно-тактичного спрямування, а у 2018 році – з питань оперативно-стратегічного спрямування.

З 1992 до 2014 року пройшов шлях від командира взводу батальйону охорони та обслуговування до заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії відповідного управління армійського корпусу, надалі був начальником штабу відділу ракетних військ і артилерії, начальником тилу корпусу.

З 2014 по 2018 рік був заступник начальника організаційно-планового управління, начальником Тилу Збройних Сил України.

З 2018 по 2020 рік – начальник Головного управління логістики ЗСУ – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

У 2020 році звільнився з військової служби у запас, до 2022-го був радником командувача Сил логістики ЗСУ.

24 лютого 2022 року його знову прийняли на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Був призначений начальником управління зв'язку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ.

З вересня 2022 року до жовтня 2023-го був заступником головного інспектора МОУ, а в жовтні 2023 року рішенням Кабміну його призначений заступником міністра оборони.

Звільнення попереднього гендиректора "Укроборонпрому"

14 липня Герман Сметанін завершив роботу на посаді генерального директора акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Причини свого звільнення він не пояснив, але до цього "Укроборонпром" звільнив керівників двох державних підприємств після обстрілу Вишневого на Київщині через порушення правил зберігання боєприпасів.

6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали.

Внаслідок вибухів, за офіційною інформацією, загинули дев'ятеро людей, десятки отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі посадові особи, причетні до цього інциденту, будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Він зазначив, що чиновники допустили те, що склади зі зброєю фактично знаходилися серед житлової забудови, що суворо заборонено законом.

Загалом у Вишневому внаслідок удару було пошкоджено 280 житлових будинків – 253 приватні та 27 багатоквартирних.

Після звільнення Сметаніна наглядова рада "Укроборонпрому" поклала виконання обов’язків генерального директора компанії на Сергія Боєва, а вже у вересні оголосила відкритий конкурс.