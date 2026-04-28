Оренда житла в Україні подорожчала: де ціни зросли найбільше у 2026 році

Ціни на оренду квартир по Україні зросли, пропозиція скорочується, а попит стає більшим. Експерти пояснюють це тим, що переселенці з різних регіонів шукають собі більш безпечного місця. Ще однією причиною може бути релокація бізнесу, що також здійснює вплив на ринок оренди житла. Водночас пропозиції на ринку стає менше, а обсяги будівництва не встигають за попитом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Аналітики OLX Нерухомість проаналізували, як змінились ціни, попит і пропозиція оренди за рік по різних регіонах України. Аналізували період березень 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ціни зросли в ряді міст, але найбільше в Ужгороді

Найбільше ціни на оренду однокімнатної квартири зросли в Ужгороді – до 21 551 грн (+26%) та в Івано-Франківську – до 15 387 грн (+23%). Суттєве подорожчання оренди відбулось також у таких містах:

Луцьк – до 15 000 грн (+15%)Хмельницький – до 11 000 грн (+10%)Львів – до 18 500 грн (+9%)Тернопіль – до 11 041 грн (+7%). Найменше зростання у Рівному – до 12 000 грн (+4%) та у Чернівцях – до 12 995 грн (+4%).

Серед двокімнатних квартир найбільше зростання знову в Ужгороді – до 30 338 грн (+46%). Наступний щабель у Хмельницького – до 12 000 грн (+20%), далі йдуть Івано-Франківськ – до 17 351 грн (+19%), Тернопіль – до 13 500 грн (+16%) та Чернівці – до 15 899 грн (+16%). Помірно піднялась вартість у Львові – до 21 807 грн (+11%) та у Рівному – до 12 000 грн (+9%). У Луцьку ціни на двокімнатні взагалі не змінились і залишаються на рівні 14 000 грн.

Зросли ціни і на оренду трикімнатних квартир: в Івано-Франківську до 20 000 грн (+28%), в Ужгороді – до 30 704 грн (+23%), а у Львові – до 27 971 грн (+23%). Тернопіль характеризується здорожчанням до 15 000 грн (+20%), Чернівці – до 19 748 грн (+20%), Хмельницький – до 12 500 грн (+14%), а Луцьк – до 15 136 грн (+4%). У Рівному ціни на трикімнатні залишились на рівні попереднього року – 13 000 грн.

Ціни зросли, а пропозиція нижча

Пропозиція на однокімнатні квартири в багатьох містах знизилась. В Ужгороді число оголошень зменшилось майже вдвічі (-58%). Подібна ситуація спостерігається в сегменті двокімнатних квартир: рекордсмени зі зменшення пропозиції оренди – Хмельницький (-46%) та Ужгород (-42%). Якщо говорити про трикімнатні квартири, зниження пропозиції зафіксоване у семи з восьми досліджуваних міст: Виняток становить лише Луцьк – єдине місто, де зросла пропозиція як на однокімнатні, так і трикімнатні квартири.

Більше кількість відгуків на оголошення

Попит на однокімнат ні квартири в Ужгороді збільшився +143%, на трикімнатні – на +173%. У Хмельницьку кількість відгуків на оголошення у сегменті двокімнатних та трикімнатних квартир зросла на +119% та +130%, відповідно. У Луцьку попит на однокімнатні просів (-16%).

Нагадаємо, українці витрачають на оренду житла від 13% до 92% свого доходу – залежно від міста та професії. Найдорожче винаймати житло у Києві та Ужгороді, тоді як найвигідніше – у прифронтових регіонах.