Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,94

43,85

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Editorial Series

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Оренда житла в Україні подорожчала: де ціни зросли найбільше у 2026 році

чоловік жінка квартира ноутбук
Порівняно з минулим роком ціни зросли подекуди на третину. / Freepik

Ціни на оренду квартир по Україні зросли, пропозиція скорочується, а попит стає більшим. Експерти пояснюють це тим, що переселенці з різних регіонів шукають собі більш безпечного місця. Ще однією причиною може бути релокація бізнесу, що також здійснює вплив на ринок оренди житла. Водночас пропозиції на ринку стає менше, а обсяги будівництва не встигають за попитом.  

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Аналітики OLX Нерухомість проаналізували, як змінились ціни, попит і пропозиція оренди за рік по різних регіонах України. Аналізували період березень 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Ціни зросли в ряді міст, але найбільше в Ужгороді

Найбільше ціни на оренду однокімнатної квартири зросли в Ужгороді до 21 551 грн (+26%) та в Івано-Франківську – до 15 387 грн (+23%). Суттєве подорожчання оренди відбулось також у таких містах:

Луцьк – до 15 000 грн (+15%)Хмельницький – до 11 000 грн (+10%)Львів – до 18 500 грн (+9%)Тернопіль – до 11 041 грн (+7%). Найменше зростання у Рівному – до 12 000 грн (+4%) та у Чернівцях – до 12 995 грн (+4%).

Серед двокімнатних квартир найбільше зростання знову в Ужгороді – до 30 338 грн (+46%).  Наступний щабель у Хмельницького – до 12 000 грн (+20%), далі йдуть Івано-Франківськ – до 17 351 грн (+19%), Тернопіль – до 13 500 грн (+16%) та Чернівці – до 15 899 грн (+16%). Помірно піднялась вартість у Львові – до 21 807 грн (+11%) та у Рівному – до 12 000 грн (+9%). У Луцьку ціни на двокімнатні взагалі не змінились і залишаються на рівні  14 000 грн.

Зросли ціни і на оренду трикімнатних квартир: в Івано-Франківську до 20 000 грн (+28%), в Ужгороді – до 30 704 грн (+23%), а у Львові – до 27 971 грн (+23%). Тернопіль характеризується здорожчанням до 15 000 грн (+20%), Чернівці – до 19 748 грн (+20%), Хмельницький – до 12 500 грн (+14%), а Луцьк – до 15 136 грн (+4%). У Рівному ціни на трикімнатні залишились на рівні попереднього року – 13 000 грн.

Ціни зросли, а пропозиція нижча

Пропозиція на однокімнатні квартири в багатьох містах знизилась. В Ужгороді число оголошень зменшилось майже вдвічі (-58%). Подібна ситуація спостерігається в сегменті двокімнатних квартир: рекордсмени зі зменшення пропозиції оренди – Хмельницький (-46%) та Ужгород (-42%). Якщо говорити про трикімнатні квартири, зниження пропозиції зафіксоване у семи з восьми досліджуваних міст: Виняток становить лише Луцьк – єдине місто, де зросла пропозиція як на однокімнатні, так і трикімнатні квартири.

Більше кількість відгуків на оголошення 

Попит на однокімнат ні квартири в Ужгороді збільшився +143%, на трикімнатні – на +173%. У Хмельницьку кількість відгуків на оголошення у сегменті двокімнатних та трикімнатних квартир зросла на +119% та +130%, відповідно. У Луцьку попит на однокімнатні просів (-16%).

Нагадаємо, українці витрачають на оренду житла від 13% до 92% свого доходу – залежно від міста та професії. Найдорожче винаймати житло у Києві та Ужгороді, тоді як найвигідніше – у прифронтових регіонах.

Автор:
Ярослава Тюпка