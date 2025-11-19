Підприємства критичної інфраструктури можуть долучитися до державної системи ППО

Кабінет Міністрів України вперше дозволив підприємствам критичної інфраструктури долучатися до державної системи протиповітряної оборони (ППО) під керівництвом військового командування.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Держава вперше відкриває можливість підприємствам брати участь у захисті критичної інфраструктури та підтримує їхні зусилля", - наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Хто може долучитися до проєкту

Це дає змогу підприємствам брати участь у формуванні груп ППО. До проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури, які забезпечують роботу:

енергетики;

зв’язку;

транспорту;

водопостачання;

інших стратегічних сфер.

Також участь відкрита для будь-яких підприємств, що мають необхідні ресурси та дотримуються визначених вимог безпеки. Зокрема ті, що можуть виконати одну з вимог:

здійснюють в установленому порядку охоронну діяльність;

мають дозвіл на роботу з вибуховими матеріалами;

набули право на виробництво боєприпасів та вибухових речовин.

Усі учасники проходять навчання за програмами Повітряних Сил і діють під управлінням військового командування.

Як це працює

Підприємство подає звернення з інформацією про себе, ресурси та склад майбутньої групи. Міноборони перевіряє відповідність вимогам безпеки й видає дозвіл на створення групи. Після погодження підприємство діє в системі управління Повітряних Сил - отримує завдання, координується та звітує за результатами.

Ключові принципи роботи груп ППО

Групи ППО діятимуть виключно за командами військового командування та у межах єдиної системи управління Повітряних Сил. Керівники груп працюватимуть у цифровій системі управління ППО, що забезпечує оперативну взаємодію та спільну обізнаність про повітряну обстановку. Підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування або через процедури постачання, погоджені Міністерством оборони. До складу груп входитимуть перевірені працівники підприємств, зокрема ті, що пройшли перевірку Службою безпеки України (СБУ).

Нагадаємо, перша в світі "стіна з дронів" незабаром запрацює в Україні – система призначена для перехоплення ворожих боєприпасів до їхнього попадання в міста й цивільні об’єкти.