Польське місто визнали найкращим у Європі для віддалених працівників: хто ще у рейтингу

У Європі оприлюднили новий рейтинг найкращих міст для цифрових кочівників – людей, які працюють віддалено та обирають місце проживання за комфортом, цінами й якістю інфраструктури. Дослідження охопило 35 популярних міст і оцінювало їх за ключовими показниками: вартістю житла, продуктів, інтернету, транспорту та рівнем безпеки.

Про це Delo.ua повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Краків, друге за величиною місто Польщі, стало найкращим містом для віддаленої роботи, отримавши 161 бал зі 175.

Середні щомісячні витрати склали середній діапазон у 1423,12 євро. Витрати на харчування тут оцінюються приблизно у 148 євро на місяць, інтернет – близько 16 євро щомісяця, а рівень безпеки у рейтингу становить 75,08 бала зі 100.

Другу сходинку рейтингу посіла Варшава – ще один потужний польський хаб для віддалених працівників. Столиця Польщі приваблює дещо нижчими витратами на життя – у середньому близько 1265 євро на місяць, а також високим рівнем безпеки, який оцінюється у 74,66 бала. Загалом місто набрало 150 зі 175 можливих балів, закріпившись серед лідерів рейтингу.

Третю позицію у рейтингу посів Будапешт. У столиці Угорщини дистанційні працівники витрачають у середньому близько 1542 євро на місяць, при цьому витрати на громадський транспорт залишаються мінімальними – близько 23 євро за місячний проїзний. У підсумку місто набрало 147 балів зі 175 можливих.

Будапешт увійшов до трійки найбільш комфортних міст для "цифрових кочівників".

До п’ятірки лідерів також увійшли Прага та Таллінн. Чеська столиця демонструє помірні витрати – близько 1271 євро на місяць – і отримала 141 бал. Естонський Таллінн, попри вищу вартість життя (понад 2542 євро щомісяця), приваблює якісною інфраструктурою, швидким і стабільним інтернетом та комфортним середовищем для роботи.

Для проживання обирають міста із розвиненою інфраструктурою. Прага.

У десятку найкращих також потрапили Мадрид і Севілья в Іспанії, Лісабон і Порту в Португалії, а також хорватський Дубровник – міста, що поєднують привабливий клімат, розвинену інфраструктуру та умови для віддаленої зайнятості.

Експерти наголошують, що для цифрових кочівників одним із ключових факторів залишається доступ до швидкого та недорогого інтернету. У цьому аспекті особливо вирізняються Краків і Варшава, які пропонують одне з найкращих співвідношень ціни та якості в Європі, через що дуже полюбились фрілансерам з усього світу.

Рейтинг найкращих міст для віддалених працівників у Європі

Краків (Польща) – 161 бал Варшава (Польща) – 150 балів Будапешт (Угорщина) – 147 балів Прага (Чехія) – 141 бал Таллінн (Естонія) Мадрид (Іспанія) Севілья (Іспанія) Лісабон (Португалія) Дубровник (Хорватія) Порту (Португалія)

Що таке віза цифрового кочівника (Digital Nomad Visa)?

Віза цифрового кочівника – це спеціальний формат дозволу на проживання, створений для тих, хто працює віддалено і не прив’язаний до конкретної країни. Вона дає можливість легально жити за кордоном, продовжуючи співпрацю з іноземними компаніями або клієнтами.

Щоб отримати таку візу, заявники зазвичай мають підтвердити стабільний дохід із-за кордону – як правило, від 2000–3000 доларів на місяць, а також надати медичне страхування і довідку про відсутність судимості.

Серед найпопулярніших напрямків для цифрових кочівників — країни Південної та Центральної Європи, зокрема Іспанія, Португалія, Греція, Хорватія та Естонія.

Нагадаємо, Польща увійшла до двадцятки найбільших економік світу, обійшовши Швейцарію. У 2025 році обсяг економіки найбільшого західного сусіда України перевищив $1 трлн, а валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 3,6% у річному вимірі.