- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Польське місто визнали найкращим у Європі для віддалених працівників: хто ще у рейтингу
У Європі оприлюднили новий рейтинг найкращих міст для цифрових кочівників – людей, які працюють віддалено та обирають місце проживання за комфортом, цінами й якістю інфраструктури. Дослідження охопило 35 популярних міст і оцінювало їх за ключовими показниками: вартістю житла, продуктів, інтернету, транспорту та рівнем безпеки.
Про це Delo.ua повідомляє з посиланням на Daily Mail.
Краків, друге за величиною місто Польщі, стало найкращим містом для віддаленої роботи, отримавши 161 бал зі 175.
Середні щомісячні витрати склали середній діапазон у 1423,12 євро. Витрати на харчування тут оцінюються приблизно у 148 євро на місяць, інтернет – близько 16 євро щомісяця, а рівень безпеки у рейтингу становить 75,08 бала зі 100.
Другу сходинку рейтингу посіла Варшава – ще один потужний польський хаб для віддалених працівників. Столиця Польщі приваблює дещо нижчими витратами на життя – у середньому близько 1265 євро на місяць, а також високим рівнем безпеки, який оцінюється у 74,66 бала. Загалом місто набрало 150 зі 175 можливих балів, закріпившись серед лідерів рейтингу.
Третю позицію у рейтингу посів Будапешт. У столиці Угорщини дистанційні працівники витрачають у середньому близько 1542 євро на місяць, при цьому витрати на громадський транспорт залишаються мінімальними – близько 23 євро за місячний проїзний. У підсумку місто набрало 147 балів зі 175 можливих.
До п’ятірки лідерів також увійшли Прага та Таллінн. Чеська столиця демонструє помірні витрати – близько 1271 євро на місяць – і отримала 141 бал. Естонський Таллінн, попри вищу вартість життя (понад 2542 євро щомісяця), приваблює якісною інфраструктурою, швидким і стабільним інтернетом та комфортним середовищем для роботи.
У десятку найкращих також потрапили Мадрид і Севілья в Іспанії, Лісабон і Порту в Португалії, а також хорватський Дубровник – міста, що поєднують привабливий клімат, розвинену інфраструктуру та умови для віддаленої зайнятості.
Експерти наголошують, що для цифрових кочівників одним із ключових факторів залишається доступ до швидкого та недорогого інтернету. У цьому аспекті особливо вирізняються Краків і Варшава, які пропонують одне з найкращих співвідношень ціни та якості в Європі, через що дуже полюбились фрілансерам з усього світу.
Рейтинг найкращих міст для віддалених працівників у Європі
- Краків (Польща) – 161 бал
- Варшава (Польща) – 150 балів
- Будапешт (Угорщина) – 147 балів
- Прага (Чехія) – 141 бал
- Таллінн (Естонія)
- Мадрид (Іспанія)
- Севілья (Іспанія)
- Лісабон (Португалія)
- Дубровник (Хорватія)
- Порту (Португалія)
Що таке віза цифрового кочівника (Digital Nomad Visa)?
Віза цифрового кочівника – це спеціальний формат дозволу на проживання, створений для тих, хто працює віддалено і не прив’язаний до конкретної країни. Вона дає можливість легально жити за кордоном, продовжуючи співпрацю з іноземними компаніями або клієнтами.
Щоб отримати таку візу, заявники зазвичай мають підтвердити стабільний дохід із-за кордону – як правило, від 2000–3000 доларів на місяць, а також надати медичне страхування і довідку про відсутність судимості.
Серед найпопулярніших напрямків для цифрових кочівників — країни Південної та Центральної Європи, зокрема Іспанія, Португалія, Греція, Хорватія та Естонія.
Нагадаємо, Польща увійшла до двадцятки найбільших економік світу, обійшовши Швейцарію. У 2025 році обсяг економіки найбільшого західного сусіда України перевищив $1 трлн, а валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 3,6% у річному вимірі.