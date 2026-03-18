Потіснила Швейцарію: Польща увійшла до двадцятки найбільших економік світу

Польща увійшла до двадцятки найбільших економік світу, обійшовши Швейцарію. У 2025 році обсяг економіки найбільшого західного сусіда України перевищив $1 трлн, а валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 3,6% у річному вимірі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що ВВП Польщі на душу населення зріс до $55,34 тис. у 2025 році, або 85% від середнього показника в країнах Європейського Союзу. Це більше, ніж $6,73 тис. у 1990 році, або 38% від середнього показника по ЄС.

Економіка Польщі зростала в середньому на 3,8% на рік з моменту вступу до Євросоюзу в 2004 році, перевершуючи середній показник по Європі в 1,8%.

Одним із найважливіших факторів успіху було швидке створення міцної інституційної бази для бізнесу. Це включало незалежні суди, антимонопольне агентство для забезпечення чесної конкуренції та суворе регулювання, щоб запобігти блокуванню кредитування проблемними банками.

Польща також отримала мільярди євро допомоги Євросоюзу як до, так і після вступу до блоку в 2004 році та отримала доступ до його єдиного ринку.

Але наразі середня заробітна плата у Польщі нижча за середню по ЄС. Українські біженці у Польщі отримують зарплатню у середньому 973 євро на місяць, а поляки заробляють 1 227 євро.

Наразі очолює рейтинг найбільших економік світу США, Китай опинився на другому місці, а на третій сходинці знаходиться Німеччина.

Українці становлять дві третини усіх іноземних працівників у Польщі

Українці становлять 67% від загальної кількості усіх іноземців, зайнятих у польській економіці. Це близько 5% усіх зайнятих у Польщі.

За даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), лише за листопад 2025 року кількість застрахованих осіб з українським громадянством збільшилася в країні майже на 7,9 тис. і сягнула 862 060 осіб. Тоді як загальна кількість іноземців, застрахованих у системі ZUS, досягла 1,295 млн осіб, що приблизно на 9,5 тис. більше, ніж місяцем раніше. У загальній кількості зайнятих у Польщі це склало близько 7%.

Також українські мігранти вирізняються не лише чисельністю, а й рівнем економічної активності. На сьогодні близько 80% українців, які проживають у Польщі, є економічно активними, тобто мають роботу, сплачують податки та соціальні внески. Це суттєво більше, ніж у Німеччині (близько 25%) чи Чехії (48%).

За даними центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, більшість українських працівників традиційно зайняті у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті — секторах, де дефіцит кадрів є постійним.

Водночас, аналітики відмічають, що українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади та обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії та можливості професійного розвитку, а не лише короткострокову зайнятість. Такі тенденції свідчать про те, що у довгостроковій перспективі українські трудові мігранти можуть перетворитися з тимчасового ресурсу на сталу опору польського ринку праці.

За оцінками Польського економічного інституту (PIE), у Польщі легально перебуває понад 1,5 мільйона українців. Майже 964 тисячі з них мають статус PESEL UKR, що підтверджує тимчасовий захист. Ще близько 482 тисяч отримали дозвіл на тимчасове проживання, а майже 58 тисяч – на постійне.

У польських школах навчається майже 300 тисяч українських дітей, а ще понад 47 тисяч громадян України здобувають вищу освіту.

Зауважимо, рівень соціальної та економічної інтеграції українських іммігрантів у Польщі продовжує зростати вже третій рік поспіль завдяки покращенню становища на ринку праці, підвищенню фінансової самостійності, розширенню мережі контактів із поляками та зростанню рівня володіння польською мовою. Водночас знижується частота та обсяги грошових переказів в Україну з Польщі.