Потеснила Швейцарию: Польша вошла в двадцатку крупнейших экономик мира

Польша вошла в двадцатку крупнейших экономик мира, обойдя Швейцарию. В 2025 году объем экономики крупнейшего западного соседа Украины превысил $1 трлн, а валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 3,6% в годовом исчислении.

Как пишет Delo.ua, об этомсообщает Associated Press.

Отмечается, что ВВП Польши на душу населения вырос до 55,34 тыс. долларов в 2025 году, или 85% от среднего показателя в странах Европейского Союза. Это больше, чем $6,73 тыс. в 1990 году, или 38% от среднего показателя по ЕС.

Экономика Польши росла в среднем на 3,8% в год с момента вступления в Евросоюз в 2004 году, превосходя средний показатель по Европе в 1,8%.

Одним из важнейших факторов успеха было быстрое создание крепкой институциональной базы для бизнеса. Это включало независимые суды, антимонопольное агентство для обеспечения честной конкуренции и строгое регулирование, чтобы предотвратить блокирование кредитования проблемными банками.

Польша также получила миллиарды евро помощи Евросоюза как до, так и после вступления в блок в 2004 году и получила доступ к его единому рынку.

Но сейчас средняя заработная плата в Польше ниже средней по ЕС. Украинские беженцы в Польше получают зарплату в среднем 973 евро в месяц, а поляки зарабатывают 1227 евро.

Теперь возглавляет рейтинг крупнейших экономик мира США, Китай оказался на втором месте, а на третьей строчке находится Германия.

Украинцы составляют две трети всех иностранных работников в Польше

Украинцы составляют 67% от общего числа всех иностранцев, занятых в польской экономике. Это около 5% всех занятых в Польше.

По данным Управления социального страхования Польши (ZUS), только за ноябрь 2025 года количество застрахованных лиц с украинским гражданством увеличилось в стране почти на 7,9 тыс. и составило 862 060 человек. В то время как общее количество иностранцев, застрахованных в системе ZUS, достигло 1,295 млн человек, что примерно на 9,5 тыс. больше, чем месяцем ранее. В общей сложности занятых в Польше это составило около 7%.

Также украинские мигранты отличаются не только численностью, но и уровнем экономической активности. На сегодняшний день около 80% украинцев, проживающих в Польше, экономически активны, то есть имеют работу, платят налоги и социальные взносы. Это значительно больше, чем в Германии (около 25%) или Чехии (48%).

По данным центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, большинство украинских работников традиционно занятые в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте — секторах, где дефицит кадров постоянен.

В то же время аналитики отмечают, что украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности и выбирают работодателей, предлагающих социальные гарантии и возможности профессионального развития, а не только краткосрочную занятость. Такие тенденции свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе украинские трудовые мигранты могут превратиться из временного ресурса в устойчивое сопротивление польского рынка труда.

По оценкам Польского экономического института (PIE), в Польше легально находится более 1,5 миллиона украинцев. Около 964 тысяч из них имеют статус PESEL UKR, что подтверждает временную защиту. Еще около 482 тысячи получили разрешение на временное проживание, а почти 58 тысяч – на постоянное.

В польских школах учится почти 300 тысяч украинских детей, а еще более 47 тысяч граждан Украины получают высшее образование.

Заметим, что уровень социальной и экономической интеграции украинских иммигрантов в Польше продолжает расти уже третий год подряд благодаря улучшению положения на рынке труда, повышению финансовой самостоятельности, расширению сети контактов с поляками и росту уровня владения польским языком. В то же время, снижается частота и объемы денежных переводов в Украину из Польши.