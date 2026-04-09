Профільна асоціація запропонувала Мінцифри надати право командирам обмежувати військових в азартних іграх

Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) запропонувала Міністерству цифрової трансформації спеціальний механізм блокування доступу до азартних ігор для військовослужбовців, які мають ігрову залежність. Він передбачає участь командирів військових підрозділів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у зверненні АУОГБ до Мінцифри, на яке посилається агентство "Українські новини".

Пропозиції Асоціації українських операторів грального бізнесу

Запропонований механізм полягає у перегляді раніше анонсованого підходу до обмеження участі всіх військовослужбовців в азартних іграх, який міститься в проєкті постанови Кабміну "Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх".

АУОГБ пропонує замість обмеження доступу для понад 1 млн військовослужбовців та фактичного внесення всіх військових до реєстру осіб із обмеженим доступом до азартних ігор застосовувати блокування виключно до тих військовослужбовців, які мають ознаки ігрової залежності.

При цьому примусове блокування пропонується здійснювати за участі командирів, які вперше можуть отримати право ініціювати внесення таких осіб до відповідного реєстру.

"Ми вважаємо можливим підхід, за якого командири (начальники) військовослужбовців вносять до реєстру інформацію про застосування індивідуального обмеження (заборони) щодо участі відповідного військовослужбовця в азартних іграх", – йдеться у зверненні.

Асоціація також вважає, що "порядок обмеження участі військовослужбовців має полягати не в запровадженні тотальної заборони, а у визначенні механізму адресного, індивідуалізованого обмеження доступу до азартних ігор для тих осіб із числа військовослужбовців, участь яких в азартних іграх негативно впливає або може впливати на виконання ними службових обов'язків, стан військової дисципліни чи їхній фінансовий стан на період дії воєнного стану за ініціативою командування".

Серед ключових пропозицій до проєкту постанови Кабміну, які профільна асоціація розробила та направила Мінцифри, є дві основні, що передбачають:

Запровадження урядом особливого порядку застосування додаткових обмежень участі військовослужбовців в азартних іграх на період дії воєнного стану. Надання прямого права регулятору ринку на підставі заяви командира військової частини вносити інформацію про військовослужбовця до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Асоціація українських операторів грального бізнесу також наводить юридичні аргументи, які можуть стати підставою для впровадження оновленого механізму. Зокрема, стаття 16 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" передбачає можливість обмеження участі в азартних іграх за ініціативою третіх осіб.

Крім того, уряд наділений повноваженнями в період воєнного стану встановлювати особливий порядок таких обмежень відповідно до профільного законодавства.

Тіньовий ринок та можливі втрати бюджету

За даними дослідження міжнародної компанії Kantar, військовослужбовці беруть участь в азартних іграх не частіше, ніж середньостатистичні українці, а проблема ігрової залежності серед них не має масового характеру.

20 березня 2026 року на сайті Мінцифри було оприлюднено для громадського обговорення проєкт постанови Кабміну щодо порядку обмеження участі військовослужбовців в азартних іграх. Він передбачає повне блокування доступу до азартних ігор для більш ніж 1 млн військовослужбовців через синхронізацію реєстру військовослужбовців та реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Згідно з проєктом, кожен гравець перевірятиметься ліцензованим оператором на предмет належності до категорії військовослужбовців. У разі підтвердження такого статусу доступ до гри блокуватиметься.

Запропоновані обмеження поширюватимуться виключно на ліцензованих операторів.

Водночас, за оцінками Kantar, Gradus Research та Factum Group, частка нелегального сегмента становить від 39% до 53% ринку, тоді як обсяг легального сектору оцінюється приблизно у 60 млрд грн на рік.

В АУОГБ вважають, що масовий перехід військовослужбовців на нелегальні платформи може призвести до скорочення податкових надходжень до бюджету та зростання ризиків фінансування РФ через нелегальний сегмент.

3 квітня асоціація також звернулася з листом до прем’єр-міністра Юлія Свириденко щодо проєкту урядової постанови. Найбільші оператори ринку наполягають, що повна заборона участі військовослужбовців в азартних іграх не вирішить проблему лудоманії, а лише сприятиме відтоку гравців у тіньовий сегмент.

Окремо у зверненні наголошується, що лудоманія є передусім медичною проблемою, яка потребує лікування, а не лише адміністративних заборон. Також асоціація звертає увагу на додаткові ризики для національної безпеки, зокрема кіберризики, пов’язані зі створенням баз даних, які міститимуть інформацію про всіх військовослужбовців.

АУОГБ запропонувала уряду до ухвалення остаточного рішення провести комплексне дослідження ефективності вже запроваджених заходів та ініціювати додатковий аналіз.