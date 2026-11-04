РФ розпродає "тіньовий флот": Кремль планує виручити $183,4 млн за акції "Совкомфлоту"

Російська влада вперше за тривалий час готується до продажу пакета акцій великої державної компанії, намагаючись знайти кошти для покриття колосального дефіциту федерального бюджету. Цього року дірка в російській казні сягає 89,2 мільярда доларів (7,3 трильйона рублів), а в наступні три роки сумарно перевищить ще 183,3 мільярда доларів (понад 15 трильйонів рублів).

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Відомство вже оголосило про старт відбору організаторів для продажу 7,8% акцій "Совкомфлоту" — найбільшої судноплавної компанії РФ і ключового оператора танкерів "тіньового флоту".

Державі наразі належить 82,8% активів перевізника, тобто на торги виставлять приблизно десяту частину державної частки. До повномасштабного вторгнення компанія володіла найбільшим у світі флотом середньотоннажних танкерів класу Aframax, а також десятьма криголамами.

Скільки планує виручити Кремль та куди підуть гроші

Ринкова вартість виставленого пакета оцінюється у 183,4 мільйона доларів (близько 15 мільярдів рублів). Водночас аналітики ринку вказують, що реальна сума виручки може виявитися нижчою через необхідність надавати дисконт інвесторам.

Крім того, наразі у вільному обігу перебуває лише 16% акцій підприємства, тому викидання нового пакета на біржу може обвалити котирування, або ж держава шукатиме непублічного покупця поза торгами.

Усі отримані гроші підуть на фінансування бюджету, де військові видатки наступного року зростуть до 209 мільярдів доларів (17,1 трильйона рублів), що становить понад 35% усіх державних витрат і на третину перевищує показники поточного року.

Попри три підвищення податків за останні три роки, плановий дефіцит бюджету наступного року закладено на рівні 66 мільярдів доларів (5,4 трильйона рублів), у 2028 році — 62,3 мільярда доларів (5,1 трильйона рублів), а у 2029 році — 63,5 мільярда доларів (5,2 трильйона рублів).

Раніше, у травні, через фінансову скруту Кремль намагався продати 25% авіакомпанії "Аерофлот", проте через обвал індексу Московської біржі до десятирічних мінімумів та падіння вартості акцій авіаперевізника більш ніж удвічі (до рівня близько 0,45 долара за штуку) приватизацію довелося відкласти.

Бюджет РФ зводиться з дефіцитом п'ятий рік поспіль. Як підрахував керівник Інституту країн з перехідною економікою при Банку Фінляндії Іікка Корхонен, накопичений дефіцит за 2022–2025 роки сягнув 190,6 мільярда доларів (15,6 трильйона рублів), а до кінця 2026 року загальна сума дірки може розростися до майже 280 мільярдів доларів (22,9 трильйона рублів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регіони Росії скорочують витрати на лікарні через рекордні діри в бюджетах. Зіткнувшись із масштабним дефіцитом місцевих фінансів, російські регіони почали економити на охороні здоров'я, скорочуючи фінансування лікарень та поліклінік задля забезпечення виплат за вербування солдатів на війну проти України.