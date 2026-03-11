Штат укомплектовано лише на 28%: бізнес закликав владу підвищити зарплати детективів БЕБ

Зарплати детективів Бюро економічної безпеки у 2,5 раза нижчі, ніж у співробітників інших антикорупційних та правоохоронних органів, зокрема Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тому керівництво держави має забезпечити належне матеріальне забезпечення працівників БЕБ.

Як пише Delo.ua, відповідне звернення 9 березня опублікувала Українська рада бізнесу (УРБ) до прем’єрки Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева та першого його заступника Ярослава Железняка.

Звернення підготовлено за підсумками конференції "Співпраця оновленого БЕБ та сумлінного бізнесу – перше півріччя", де керівництво бюро представило результати шести місяців роботи з детінізації ключових ринків.

Представники бізнес-асоціацій, своєю чергою, зазначили позитивну динаміку в роботі БЕБ у низці галузей, але також перерахували необхідні кроки від влади.

За оцінками бізнесу, рівень оплати праці в БЕБ нижчий, ніж в інших правоохоронних та антикорупційних органах, що ускладнює залучення нових працівників і повноцінне укомплектування установи.

"Штат Бюро укомплектований лише на 28%: при розрахунковій потребі у 4000 працівників фактично працюють 1145, і з серпня 2025 року звільнилось ще близько 150 осіб. Однією з причин є встановлення для БЕБ заниженого базового показника розрахунку зарплати – 2102 грн, тоді як для інших органів він становить 3328 грн", – йдеться у зверненні.

У бізнес-спільноті наголошують, що підвищення рівня фінансування та оплати праці співробітників БЕБ може сприяти ефективнішій боротьбі з економічними правопорушеннями та збільшенню надходжень до державного бюджету.

Крім того, на думку бізнесу, підвищення оплати праці може сприяти залученню до роботи у БЕБ кваліфікованих фахівців, зокрема аналітиків та ІТ-спеціалістів.

"Належний рівень матеріального забезпечення працівників БЕБ є критично важливим не лише для укомплектування органу, але і для ефективної боротьби з економічними правопорушеннями. За оцінками експертів, навіть незначне скорочення тіньового обігу підакцизних товарів здатне забезпечити державному бюджету додаткові надходження, що у рази перевищують витрати на утримання Бюро", – наголошують в Українській раді бізнесу.

Рада також запропонувала передбачити відповідні зміни до закону про державний бюджет, надати БЕБ спеціальний статус, розширити територіальну мережу органу та вдосконалити нормативну базу для боротьби з економічними правопорушеннями.

Про УРБ та БЕБ

Українська рада бізнесу створена у 2017 році шляхом об’єднання низки широких коаліцій бізнес-асоціацій. До її складу входить 130 організацій, що представляють близько 27 тисяч підприємств різних галузей економіки. Метою УРБ є консолідація бізнесу та просування економічних реформ.

Бюро економічної безпеки створили у 2021 році для заміни податкової міліції та концентрації розслідувань економічних правопорушень в одному органі. Однією з цілей створення БЕБ було зменшення тиску силових структур на бізнес і перехід до аналітичної моделі розслідувань економічних злочинів. Першим директором БЕБ був Вадим Мельник. А зараз очільником є Олександр Цивінський – у серпні 2025 року уряд затвердив його кандидатуруу.